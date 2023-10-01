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高鐵離境大堂人潮湧 南下客輕消費重遊覽

【明報專訊】踏入一連3日的中秋國慶假期長周末，亦是疫後內地和香港通關後首個十一黃金周。據入境處數據，截至昨晚9時，經高鐵西九站入境人次為48,472，出境人次為50,959。昨午記者到高鐵西九站觀察，站內人頭湧湧，離境大堂一度出現人潮，不少港人趁假期一家大小北上內地探親和遊玩。另有南下內地客稱訪港行程主要以觀光為主，並到鄰近西九文化區參觀博物館，感受文化氣息。

赴南寧者：內地夜生活犀利

昨午高鐵西九站無論離境或抵港大堂都一度出現人潮，不少港人於今次假期攜同子女往內地遊玩。帶女兒往佛山探親的曾女士表示，現時往返香港和內地交通方便，若有時間更考慮到珠三角、順德等地方吃喝玩樂，預計逗留兩三天。

另一高鐵乘客吳女士與幾個朋友往南寧遊玩，順道探望在南寧讀書的孫兒，她說當地「好多嘢食、好多嘢玩」，又形容內地夜生活「好犀利」。

訪港客感晚上熱鬧乾淨

另有不少趁黃金周訪港的內地客稱，行程以遊覽景點為主，消費為次。帶同一對子女和其媽媽、來自廣州的汪女士表示，今年黃金周以香港為首站，因乘高鐵不用塞車，較駕車至內地其他城市方便；且兒女都喜歡玩樂和遊覽，故前晚先到迪士尼看煙花，昨晚再上太平山頂看夜景，他們都認為香港晚上氣氛熱鬧，且衛生乾淨。汪女士來港前已有預備香港物價會比內地稍高，特意為3天行程準備1萬港元，不過第一天只用了2000多元，認為物價尚算可接受。

故宮館睹珍貴畫作「驚喜」

鄰近西九文化區的故宮館和M+博物館亦有不少內地遊客到訪，下午6時故宮館外仍有不少遊客正排隊購票入場。來自廣東的尹女士稱故宮館比北京故宮多出一份現代感，如紅色外牆和裝修材料，都與自己心目中中國古代的形象有出入，但在故宮館看見一些珍貴畫作，有些驚喜。

來自湖南的羅小姐昨天剛到港首先到訪故宮館。她說故宮館展品金碧輝煌，而內地博物館的文字說明較香港的詳細，不過香港故宮館內佈局分類清晰，喜歡逛博物館的她逛了一個下午仍覺得「走馬看花」。

相關字詞﹕内地 中秋 高鐵

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