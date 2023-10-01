黃金周首日內地客12萬 疫前一半 旅界料今明入境高峰 飲食業預計收益按年升兩成

據入境處數據，截至昨晚9時，本港各口岸出境和入境人次分別約50.3萬及32.2萬。文體旅局長楊潤雄昨在商台《政經星期六》稱，本港推出「香港夜繽紛」反應很好，加上重新復辦國慶煙花匯演，料能帶動本港「動起來、活起來」，吸引更多遊客。他初步預計黃金周有700多個旅行團來港，已與相關部門及酒店業等開過兩次統籌會議，商討注意事項及關口安排等。

楊又稱「如果管理做好，問題便可減輕」，透露十一黃金周大致沿用五一做法，已做好準備工夫，包括與旅行社商討理順安排及安排足夠人手應付各類突發事情，期望本港市民體諒黃金周有較多旅行團訪港，當局會盡量減少旅客對居民影響。

出境港人高五一首日兩成

旅監局稱，昨有164個內地旅行團抵港，涉內地旅客約4700人次，整體秩序良好。旅監局副主席沈鳳君昨早到香園圍管制站視察內地入境團人流管理，昨午與楊潤雄到土瓜灣一帶視察內地團訪港情况。局方稱，自上周五起無發現九龍城區註冊商店有違反行政計劃承諾，亦無收到內地入境團相關求助或投訴。

崔定邦：昔半數客即日往返

信夜繽紛助延留港

翻查入境處資料，上周五（9月29日）十一黃金周首天，內地入境訪客約12.3萬人次，較今年五一黃金周首天約16.6萬人次下跌約25.8%；而本港居民出境人次於十一黃金周首天錄得約33.9萬，較五一黃金周首天約28.3萬人次上升約19.7%（見表）。崔定邦稱，昔日即日往返及留港旅客各佔一半，而港府推出「香港夜繽紛」活動，讓旅客留港消費增加多一個選擇，相信有助延長旅客停留時間，惟實際成效有待觀察。他又稱本港不乏旅遊吸引力，但航班仍未恢復至疫前水平，建議當局協助推動交通運載力復常，相信有人流自會帶動本地消費增長。

黃家和：中秋營業額近疫前

黃家和表示，今年中秋節食肆生意表現理想，不少酒樓一個晚上做到多於一輪生意，估計單是中秋正日，業界約有4億元營業額，接近疫前4.2億至4.3億元的營業額水平。他認為今年黃金周日數較長，加上「香港夜繽紛」，各大商場、戲院等持份者亦有配合，預計是次黃金周業界有約12億元收益，會比去年國慶本港未與內地通關、本地消費意欲亦低，業界只有少於約10億元收益為高。

澳門料日均旅客逾10萬

澳門旅遊業議會會長胡景光相信，澳門十一黃金周日均旅客逾10萬人次，由於今年黃金周日數較長，甚至會打破單日14萬人次紀錄。澳門治安警察局公布，上周五截至晚上9時，各口岸出入境錄得逾46萬人次，其中入境旅客約8.1萬人次。胡稱大部分旅客在家過節，料今明兩日才是出入境人次高峰。被問到「香港夜繽紛」會否對澳門構成競爭，胡形容港澳是共同目的地，產生互補而非競爭關係，料大部分遊客同時到訪兩地；而澳門亦推出「福隆新街任我行」及煙花匯演等，相信有助提升旅遊吸引力。

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