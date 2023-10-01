民青局青年專員 商經副秘周二接任

民青局昨在大館舉辦「連青人網絡」啟動禮，現任商經局副秘書長陳瑞緯亦有出席，而民青局電話簿中專員一職懸空。本報就候任民青專員向民青局查詢，局方晚上證實陳瑞緯10月3日出任青年專員。翻查政府文件，陳瑞緯曾任灣仔民政事務助理專員、環境保護署署理副署長、環境局長政務助理、公務員事務局副秘書長等職位。

下期共創明Teen增額 着重職業

另外，首期「共創明Teen計劃」接近尾聲，政務司長陳國基昨出席該計劃的未來科學家活動時稱，政府正籌劃下一期計劃，料會增加名額及優化計劃，現有學員則自動加入「校友會」，當局會繼續提供課程、活動及服務，並透露未來會較着重職業方面，「譬如大家升讀高中、很快入讀大學、將來工作如何，我們會在這方面提供多些體驗和講座」。

他致辭稱，不同國家和地區都正積極推動創科，香港研發實力雄厚、成果卓越，雖然「是一個很小的地方，但100所最強大學中，香港佔了5所，包括我們身處的香港大學，教學和科研成就都備受國際肯定」。在國家十四五規劃下，香港亦首次獲賦予發展成國際創新科技中心的定位，特區政府去年底亦推出青年發展藍圖，推動青年開拓此新定位的發展潛能，培育更多「生力軍」投身創科行列。他期望透過這次活動提升學員創科潛能，將來成為香港創科一分子。