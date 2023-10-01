八達通銀聯用戶通關後增3倍 新總裁：手機戶消費高實體卡六成 續推手機應用

八達通數字顯示，目前八達通全港滲透率98%，市面流通的八達通卡及產品逾2000萬個，支付點總數逾18萬個；現時每日交易量1500萬宗，每日總交易額3億元。

應天麒今日起接任八達通行政總裁，他日前在傳媒聚會稱八達通現有兩大重點領域，分別是成為每個人首個電子支付，以及希望隨用戶而行。他認為八達通過去一直非常專注於香港，但現今港人流動很強，不時到深圳、日本、韓國等地，八達通盼與港人同在（be where Hong Kong people are），「客（用戶）喺邊，八達通就喺邊」。

南下流通量增三成

談到港人北上潮，應天麒稱「北上南下」是八達通未來非常重要領域，留意到用戶漸趨北上，但欠缺內地銀行卡是很多港人的痛點。他說，八達通已推出虛擬八達通銀聯卡，毋須當地電話號碼及銀行卡仍能在內地及海外使用八達通。他又說，對比今年1及8月，八達通銀聯卡用戶數目增3倍。南下方面，八達通稱全面通關的半年間（今年8月對比1月），實體及手機八達通流通量增三成，包括開通旅客版手機八達通、激活舊卡和辦理新卡。

被問到對於電子支付未來發展趨勢看法，應天麒強調八達通是「科技公司」，一半員工是技術工程師，創新科技及下一代電子支付的研究發展，對八達通來說均非常重要。他稱市民使用八達通的原因是有更好用戶體驗，故生物識別技術及不同形式的非接觸式支付，均是潛在發展事物。

手機戶網上消費總額兩年升4倍

面對行業間競爭，應天麒認為港人追求效率及速度，其他支付應用程式須先開啟應用程式，再展示二維碼，八達通是香港唯一毋須打開應用程式或完全打開手機便可支付的工具。他稱對商家來說，二維碼支付門檻及成本更低，但香港是以用戶體驗為基礎的市場，而非以交易量，「拍卡」應比二維碼有更好的用戶體驗。

八達通稱，目前約35%手機八達通用戶年齡低於30歲。應天麒說，留意到使用手機八達通的用戶，每月平均消費額較實體卡高60%，手機戶網上消費總額在這兩年間（2023年對比2021年）升逾4倍，「特別是年輕一代買online game（網絡遊戲）」。