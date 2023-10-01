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蘇拉塌樹萬噸 社企逐棵收50噸 嘆政府鋸短失優質木材

【明報專訊】本港園林廢物僅約一成回收，每日逾200公噸丟到堆填區，2018年超強颱風山竹蹂躪本港，大量樹被吹塌，約2萬公噸塌樹被運到堆填區，僅不足1000件木材被回收；事隔5年，超強颱風蘇拉上月初襲港，政府各部門移除2000棵塌樹，估計涉及逾1萬公噸，令園林廢物數量增加，惟目前官方處理園林廢物的設施只有位於屯門的Y•PARK（林．區），主要切碎供堆肥及園藝用途，每日處理約30公噸，而民間雖有回收再造樹木，例如以社企模式營運的香港木庫，但創辦人黃卓健稱政府部門在清理塌樹時將樹幹鋸成多截，不適合回收再造木製品，蘇拉過後木庫靠自己逐棵拯救，只回收約50公噸塌樹，促請政府支援業界回收塌樹，不但可提升園林廢物回收率，亦可為更多塌樹賦予新生命。

明報記者 馬耀森

9月1日蘇拉吹襲香港，其後政府公布共處理6000棵樹木，當中移除2000棵危樹，其餘完成穩固、修剪等工作。

環保署回覆稱，該署於全港共設有5個臨時塌樹廢物收集區，會將塌樹運到Y•PARK作中央回收及循環再造，未有提及回收量及需時多久才可處理所有塌樹。

靠市民通知 趕鋸短前回收

黃卓健創辦的香港木庫廠房佔地約1.5萬平方呎，位於元朗橫洲，他說蘇拉襲港過後約一個月，木庫透過不同途徑從各區回收約50公噸塌樹，全部得來不易。他說木庫主要靠市民或園藝公司通知，然後自行安排夾斗車到場，將較完整的枝幹運回廠房，打風過後更要爭分奪秒，因為到處都是塌樹，政府部門將塌樹運走前都會將樹幹鋸成多段，並不適合回收循環再造成木製品，故香港木庫回收樹木的數量有限，亦錯過了不少優質木材，甚為可惜。

官方Y•PARK處理有限

全切成碎片

至於2021年投入運作的Y•PARK，只處理長6米以下的樹幹、樹枝及樹葉，主要切碎成有機覆蓋物。黃卓健說，香港木庫為一站式木材處理工場，主要將回收的樹木轉化成木製品，與Y•PARK定位不同，由於政府政策未有協調，香港木庫鮮有從Y•PARK取得木材。

環署：園林廢物回收一成

環保署2021年《香港固體廢物監察報告》顯示，本港每日送到堆填區的園林廢物有238公噸，同年回收量每日約24公噸，佔整體約一成。該署回覆本報查詢時披露，2022年香港每日平均產生逾200公噸園林廢物，「當中只有部分屬於適合回收再造的木材，而這些木材現時主要由Y•PARK接收處理」。

工程移除更多 倡協調增回收

黃卓健說，打風過後塌樹雖多，但仍遠不及每年因做工程而移除的數以萬公噸計樹木，認為政府只要協調管理樹木的部門，在源頭避免將樹幹鋸得太短，已可提升樹木回收率。

環保署表示，一直鼓勵各政府部門根據減少、重用和循環再造原則，採取各項措施，包括設置碎木機及堆肥桶，盡量把園林廢物在原地處理及循環再用，或運送到回收設施處理。環保署亦已於2019年9月向發展局及各相關政府部門發出《循環再造和棄置園林廢物指引》，介紹如何在源頭篩選合適園林廢物，以便更有效重用或循環再造。

山竹塌樹運堆填 觸發設廠

黃卓健表示，5年前山竹襲港，眼見大量樹木被送到堆填區，觸發他於2019年在元朗設立廠房，提供一站式服務，包括回收、切割，再乾燥製成木材或家具等。他說，香港木庫成立4周年，至今回收約800公噸樹木，希望趁此機會回顧過去回收樹木的故事，由昨日起一連3日在元朗廠房舉辦回顧展、原木認養日及導賞團，讓市民親身了解木材處理過程，詳請可瀏覽香港木庫的Instagram（ig@hktimberbank）。

（城市保育）

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