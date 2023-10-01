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謝震業葛曼棋膺男女百米飛人 張之臻網球男單封王29年首人

【明報專訊】中國代表團昨在杭州亞運增添9金5銀2銅，累積114金68銀34銅，續在獎牌榜遙遙領先。當中田徑隊由謝震業及葛曼棋齊膺「百米飛人」。張之臻則在網球男單決賽直落兩盤挫日本球手綿貫陽介，相隔29年再有中國男將贏得亞運男單金牌。

中國田徑隊今屆有星將蘇炳添休戰放棄衛冕男子100米，接棒肩負重任的謝震業昨偕隊友陳冠鋒晉級決賽，他在決賽以8人最快的0.148秒反應時間起步，並跑出平個人最快成績的9.97秒，力壓泰國及馬來西亞隊跑手奪金；陳冠鋒則以10.34秒排第7。

女子100米方面，國家隊有仁川亞運百米女飛人韋永麗及葛曼棋晉身決賽，初賽最快的葛曼棋，終以11.23秒、0.04之差驚險反壓新加坡隊跑手稱后，銅牌由巴林隊代表奪得，韋永麗則以11.40秒排第5。國家隊同日尚有王琦在男子鏈球封王，黃博凱則在男子撐竿跳掛銀。

至於中國網球一哥張之臻，昨於男單決賽花了近兩小時，最終直落兩盤以6：4、7：6（9：7）擊敗日本代表綿貫陽介，除了與前日女單封后的鄭欽文包辦單打雙金，亦是繼1994年潘兵揚威廣島後，相隔29年再有國手在亞運男單封王。中華台北隊的「姊妹檔」詹詠然／詹皓晴，則在女雙決賽「內訌」以6：4、6：3挫詹詠然／詹皓晴，為該隊取得今屆第7金。

跳水隊首日進帳兩金

此外，跳水項目昨展開，中國隊憑全紅嬋與陳芋汐在女子雙人10米台及何超／嚴思宇在男子雙人3米板分途奏捷，首日進帳兩金。

（杭州亞運）

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