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港聞

港聞二

呂麗瑤陳銘泰齊闖今晚決賽爭牌

【明報專訊】兩名田徑港將昨在杭州亞運雙雙晉級今晚決賽，呂麗瑤於女子100米跨欄初賽以總成績第6名晉級；陳銘泰則在男子跳遠資格賽總排名第10出線。

「香港欄后」呂麗瑤上屆雅加達亞運女子100米欄以13.42秒奪得銅牌，她昨早在初賽第2組出賽，跑出13.24秒，比個人最佳時間（PB）快0.03秒排第4，但在超風速下未列紀錄，總成績第6出戰今晚9時15分決賽。同組中國隊的人氣「田徑女神」吳艷妮以12.80秒首名衝線。另一港將盛楚殷於第1組跑出14.46秒排第6，總成績第13名未能晉級。

高澔塱只差一步出線 獲師兄勉勵

今年先後跳過8米大關的跳遠男將陳銘泰及高澔塱則命途各異，前者跳出7.54米排A組第6，總排名第10晉級今晚7時10分的決賽，後者則有兩跳犯規下，跳出7.26米排B組第5、總排名第13，以1位之差失落決賽席位。這名25歲港將賽後對此認遺憾，但稱：「捉緊這遺憾再努力，下屆亞運只是3年後，希望到時我的水平不再是8.01米（PB），而是有能力爭取獎牌」。陳銘泰亦鼓勵同門師弟道，「他仍年輕可再來過，運動員總有起起跌跌，要有強大心臟面對」。

至於港將彭詩雅於三項鐵人女子個人賽以2小時4分28秒得第6名，寫下亞運個人最佳成績。三鐵最後一項混合接力明早舉行。

（杭州亞運）

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