黃鎮廷入4強穩奪牌 港隊男單隊史第二人

黃鎮廷昨午雖在男雙8強伙拍何鈞傑直落4局不敵國家隊的「世一」組合樊振東／王楚欽，但他晚上轉戰男單8強惡鬥世界排名第8的台將林昀儒，這名世界排名第49的港將最終以13：11、8：11、7：11、11：9、9：11、11：9、11：8，激戰逾1小時下贏局數4：3殺入4強，不但穩奪今屆港乒唯一獎牌，亦成為自2006年多哈亞運摘銅的李靜後，相隔17年港乒首面男單獎牌。他將於明午的4強面對國家隊的世界二哥王楚欽，爭入同晚舉行的決賽。

許龍一今雙線爭牌 誓刻港隊高球里程碑

至於負傷征戰的杜凱琹，昨與拍檔朱成竹在女雙4強以局數2：3不敵朝鮮隊的嵯水影／樸水鏡與獎牌緣慳。國家隊昨則在混雙決賽由王楚欽／孫穎莎以局數4：1挫隊友林高遠／王藝迪摘金。

高爾夫球方面，22歲港隊新星許龍一昨雖在首節先吞3次「柏忌」，但及後拿下3隻「小鳥」以平標完節。及後表現回勇再兩捉「小鳥」，以平標兩桿的70完成，總成績以低標24桿的192續居首，領先次席的中華台北隊球手洪健堯3桿，今於煞科日爭金。至於男子團體賽港隊戰畢3日總成績暫居第3，今亦有望爭牌。

（杭州亞運）