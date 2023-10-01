電競隊寫歷史 偕女壁為港添兩銀 《夢三國2》負國家隊全職選手 公餘備戰獲回報

電競在上屆雅加達亞運獲列示範項目，今屆躋身正式項目。其中《夢三國2》為參考「三國時代」元素的即時戰略遊戲，玩法與《英雄聯盟》、《傳說對決》、《Dota 2》相似。每隊5名玩家各選一名三國人物，透過打掉電腦生成的士兵或擊殺敵軍獲遊戲金錢，從而取得更強裝備，首先打倒敵方基地者獲勝。

港隊在此項派出陳卓傑（Jazkit）、羅慶隆（Lung）、葉浩林（Royip）、葉煒林（Vlam）及袁柏林（Tinky）應戰，昨於決賽面對國家隊，首局選擇角色高順（袁柏林）、于吉（羅慶隆）、顧雍（葉煒林）、張遼（陳卓傑）及夢*周瑜（葉浩林），國家隊則以劉備（付豪杰）、孫魯班（姚興）、孫權（周珂）、董卓（程虎）及呂布（程龍）應戰，首局港隊在敵軍3將擊殺達雙位數下，戰至30分鐘先輸一局。

港隊次局以于吉（羅慶隆）、孟獲（陳卓傑）、夢*蘿莉（葉浩林）、劉表（袁柏林）及郭嘉（葉煒林）再戰；國家隊則以郭潤民代替程龍，並以關羽（程虎）、司馬昭（付豪杰）、馬超（姚興）、孫桓（郭潤民）及袁術（周珂）出擊。港隊首10分鐘擊殺數不落下風，但其後被拉開，至28分鐘再被推倒大本營，以局數0：2飲恨。港隊上屆憑盧子健在《爐石戰記》奪金，但因僅屬示範項目，令這面銀牌成正式項目後首牌。

隊長陳卓傑在頒獎台時一度感觸，並在賽後說：「獲獎牌很榮幸，一來沒想過電競會成為亞運項目，二來我們是下班後才練習的選手。賽前沒想太多，只想大家有奮鬥過的美好回憶。」

女壁團體賽反負大馬未能衛冕

陳卓傑又透露全員原為《英雄聯盟》選手，經教練建議後毅然「轉Game」挑戰亞運，「最初轉項適應期較長，因我們在英雄聯盟的思想根深柢固，加上年齡不輕，適應能力沒那麼強，各隊員花很多時間檢討，即使上班時都會以通訊軟件討論」。教練邱旻天則透露，團隊集訓早期未太投入，曾「得過且過」，但中後期開始自覺準備，犧牲公餘時間練習，終努力獲回報。

壁球方面，力爭衛冕的香港女子壁球隊日前在團體賽4強挫印度隊，昨在決賽由湯芷穎打頭陣，以局數3：2反勝Rachel Arnold拔頭籌；惟隨後何子樂以直落3局不敵Subramaniam Sivasangari，加上應屆亞洲賽冠軍陳善鈺在生死戰以1：3負予Azman Aira，場數反負1：2未能衛冕。眾將賽後難掩失落，紅着眼眶步入採訪區，重提比賽情况即落淚。

眾將飲恨灑淚 陳善鈺汲取經驗向前看

首征亞運的陳善鈺表示：「當然失望，但我們之前過了很多關，大家都做得好。我沒一秒想過放棄，奮戰到最後，沒對不起自己」。她又盼從敗仗汲取教訓，「亞運是大舞台，只有腦筋清晰才可發揮最好，這對我日後的壁球生涯大有幫助」。

港壁今起轉戰單項，李嘉兒／黃祉謙在混雙C組鬥尼泊爾隊，另一港隊組合湯芷穎／鄧銘漮則於D組與泰國隊交手。

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）