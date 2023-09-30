黃金周首日75團入境 旅議會料未來數天漸增

旅議會主席徐王美倫昨晚回覆本報稱，昨日中秋節入境內地旅行團約75團，解釋因傳統習俗是中秋在家吃飯，故入境團數量較少。她預期未來數天團量逐漸增多，一般平均是首4至5天為高峰期，而內地團中過夜客及不過夜客佔比預計為6比4。徐王美倫又估計今年入境內地團數量可恢復至2018年約七成，團隊數量仍有提升空間。

團餐食肆客量遜上周六

本報記者昨午到紅磡提供團餐的食肆「嘉樂軒」觀察，發現旅行團數量較上周六同時段少，嘉樂軒內近門口有不少空枱，有職員嘆「拍烏蠅」。昨午崇光街車道最多同時有3輛旅遊巴停泊，上周六午膳時則一度有8輛旅遊巴同時停泊。有職員稱，「每日旅行團情况都唔同，但國慶真係冇（旅行團）。」

有內地旅行團導遊提及，五六年前每逢黃金周等假日，皇崗口岸排隊過關可達6小時，昨日過關則較預計時間短，旅行團數量不如預期多。來自四川的團客戴小姐在香港一日遊結束之際，稱景點人流不如內地一些景點「摩肩接踵」。昨午約5時，廣東道奢侈品店門外一度未見排隊人龍。

舊油麻地警署 旅客排隊打卡

另外，昨午有不少自由行旅客到舊油麻地警署排隊「打卡」。家住廣州的陳先生一家七口坐巴士抵港後，第一站便到舊警署拍照，稱在「抖音」、「小紅書」看旅行攻略，該處是熱門景點。福建旅客黃小姐亦是於「小紅書」看攻略後慕名而來。

黃小姐和男友來港兩日遊，因香港酒店「太貴太小」，決定昨晚返深圳住宿，今日再來港。她說未有購物計劃，現時內地網購基本可買到所有貨物。

深圳旅客張小姐帶女兒疫後再訪港，稱昨日買衣服、口紅等約消費1000元，今次是來「走一走、玩一玩」，購物非主要目的。