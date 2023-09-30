中秋39萬出境 赴深3婆孫：食平服務好 北上者稱港夜繽紛「冇特別」

黃金周首天 入境少出境三成

據入境處數字，上周五全日出境人次351,596，其中250,929人次為香港居民，經羅湖及落馬洲過關港人分別62,837和54,408。截至昨晚9時出境人次392,881，較上周五全日多11.6%；入境人次260,292，較出境少逾三成。

本報記者昨下午到深圳了解當地過節情况，過關到深圳人數較平日略多，街上人頭湧湧，晚上月亮徐徐升起，不少民眾聚集大街對着月亮拍照；昨亦有不少港人到深圳遊玩過節，有人一家大小特意到場吃晚飯。

港人梁氏夫婦一家五口在落馬洲過關到福田，梁太說已預約酒店，今次趁長假期到深圳北遊玩兩日一夜，主要留在商場，大約花費1000多元。她說有一段長時間沒到訪深圳，今次亦是首次在深圳過夜，大讚深圳「嘢食平一半」，夾公仔亦相當便宜，非常適合帶子女遊玩。她說沒到過灣仔夜市，但留意到食品價格昂貴。

中學生東門賞月 稱港無聊

本港中學生李同學與兩名同學一行三人到東門賞月、吃串燒。李稱以往沒到過深圳，今次特意到場了解景况，認為當地人友善。被問到為何不參加夜繽紛活動，他認為香港「太細、太迫、太無聊、冇嘢玩」，故沒到訪灣仔夜市，又說深圳同樣很擠迫，但預料維港海濱更嚴重。

趙太與女兒徐太及外孫到深圳商場逛街，她說一家人居於天水圍，乘車先到上水再經羅湖過關十分方便，昨晚一家到國貿站一帶吃火鍋過節；又說不算經常到深圳，只是一周「兩三次」，「過嚟食晚飯，食完返過去（香港）」。

「食唔起20元4粒魚蛋」

徐太大讚深圳「地方大、食嘢平、服務好」，吃「海底撈」7人只需1000元，今次預計只需花費約500元。被問到會否過夜，她說經常光顧深圳按摩店，但預計昨晚到場人數多，難以過夜；又認為香港按摩店「唔經濟」，「（深圳）百幾蚊包過夜，又有水果食」，香港未能做到。對於夜繽紛活動，她說「我食唔起20元4粒魚蛋」，寧願花20元過關到深圳。

夫婦稱國慶煙花吸引力不大

廖氏夫婦到國貿金光華廣場吃酸菜魚，他們在深圳有居住點，約一兩周到深圳一次，「平時都在香港，放假就嚟玩吓」，預計後日（10月2日）才回港。廖先生稱內地菜式較香港豐富，「香港食嚟食去都係嗰幾樣」，又說夜繽紛活動「冇乜特別」，即使有國慶煙花，吸引力亦不大。

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