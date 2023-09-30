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港聞二

15人涉非法收債被捕 包括持牌放債公司3人

【明報專訊】警方4日內就非法收債拘捕15人，涉16宗案件，涉及借貸金額逾300萬，包括3名持牌放債公司職員。警方稱，有事主借錢時有兩成被抽起作手續費，而實際年利率達298%，較法定最高年利率高5倍。

深水埗警區刑事部督察梁蔚琳表示，警區今年首8月有108宗收數相關刑事案，九成為淋潑紅油及電話或短訊恐嚇。深水埗警區刑事部總督察謝于毅稱，警方在9月25至28日採取代號旋木行動，拘捕13男2女（21至58歲），涉及過高利率放債、無牌放債、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢，相信已瓦解一個放高利貸集團。所有被捕人獲准保釋，10月下旬須報到。

收10%至25%手續費 年利率3倍

謝稱，被捕者包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工，該公司名下戶口一年有近1500萬的交易紀錄，警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄，最大額約10多萬，另檢取公司30萬資產，包括16萬現金。謝表示，公司在網上宣傳及直銷方法引誘事主借貸，在借貸人成功借錢時先收取10%至25%手續費、轉介費，再以高利率要求還款，並委託黑社會收債。

深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容該持牌公司為「大耳窿」，呼籲市民考慮負擔能力，光顧信譽良好財務公司。另外，蘇稱部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人，亦有人名下帳戶被用作收取還款，最終被捕，提醒市民切勿借出身分證、電話號碼或銀行戶口。

相關字詞﹕過高利率放債 刑事毁壞 非法收債

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