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港聞

港聞二

耀興道清石未有期 路署：無路運機械

【明報專訊】香港月初（7日）受暴雨影響，筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山翌日嚴重山泥傾瀉，坍塌的大石及山泥至今近3周未清理，耀興道至今仍全線封閉。路政署回覆稱，有關山坡距離地面約60至100米，山坡表面有大量碎石需移除或固定，加上沒有道路可運送機械至碎石位置，形容工程難度及危險度非常高，未提及何時完成復修及解封，只稱正按土力工程處建議方案與承建商商討及評估山坡緊急修復工程時間表。

巴士改道 居民出行需時增

柏架山區議員李清霞稱，據她觀察山泥傾瀉至今暫無人清理堵路石塊，理解有安全風險，但封路多時居民出行不便，現時城巴77號、城巴及九巴聯營的過海隧巴110及606號線均因封路不經耀東邨及東盛苑，居民需改乘其他小巴及巴士，因需繞路現每次來回最少多花15分鐘。李已向兩巴反映增加其他路線班次，兩巴亦反應正面，盼長遠可再研究如何調整路線方便山上山下居民。

路政署稱，承建商上周已開始清理部分堵路泥石以安裝保護圍網，保護下一步移除坡面碎石時的附近設施，至於發生山泥傾瀉下方、路政署負責維修保養的登記斜坡，署方稱經檢查後確認穩定度未受影響。

工程師：做足風險評估才清石合理

工程師學會岩土分部前主席卓子然稱，目測堵塞道路的石塊重幾噸至幾十噸，形容清走石塊不難，問題是清理過程風險高，料當局現時「相當頭痛」，因柏架山為「好高嘅山坡」，山泥傾瀉後山上或仍有石頭鬆脫風險，無論石頭體積多大、縱做足安全措施，從百多米高度塌下仍可能造成傷亡，認為當局選擇先做足風險評估才清石的做法合理。

舂坎角道修復10月內完成

另外，位於赤柱的二級歷史建築舂坎角炮台公園早前亦水浸，通往公園的唯一道路即舂坎角道近舂坎角公園唯一行車線，亦有最少兩處山泥傾瀉而堵塞。路政署稱，公園路旁斜坡由建築署維修保養，建築署已完成其中一處修復，路政署則負責應建築署要求協助清理泥石，預計10月初完成，其後建築署會清理餘下泥石和繼續修復山坡。建築署補充，預計所有工程於10月內完成，重新開放舂坎角道。

相關字詞﹕路政署 山泥傾瀉 暴雨

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