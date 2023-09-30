耀興道清石未有期 路署：無路運機械

巴士改道 居民出行需時增

柏架山區議員李清霞稱，據她觀察山泥傾瀉至今暫無人清理堵路石塊，理解有安全風險，但封路多時居民出行不便，現時城巴77號、城巴及九巴聯營的過海隧巴110及606號線均因封路不經耀東邨及東盛苑，居民需改乘其他小巴及巴士，因需繞路現每次來回最少多花15分鐘。李已向兩巴反映增加其他路線班次，兩巴亦反應正面，盼長遠可再研究如何調整路線方便山上山下居民。

路政署稱，承建商上周已開始清理部分堵路泥石以安裝保護圍網，保護下一步移除坡面碎石時的附近設施，至於發生山泥傾瀉下方、路政署負責維修保養的登記斜坡，署方稱經檢查後確認穩定度未受影響。

工程師：做足風險評估才清石合理

工程師學會岩土分部前主席卓子然稱，目測堵塞道路的石塊重幾噸至幾十噸，形容清走石塊不難，問題是清理過程風險高，料當局現時「相當頭痛」，因柏架山為「好高嘅山坡」，山泥傾瀉後山上或仍有石頭鬆脫風險，無論石頭體積多大、縱做足安全措施，從百多米高度塌下仍可能造成傷亡，認為當局選擇先做足風險評估才清石的做法合理。

舂坎角道修復10月內完成

另外，位於赤柱的二級歷史建築舂坎角炮台公園早前亦水浸，通往公園的唯一道路即舂坎角道近舂坎角公園唯一行車線，亦有最少兩處山泥傾瀉而堵塞。路政署稱，公園路旁斜坡由建築署維修保養，建築署已完成其中一處修復，路政署則負責應建築署要求協助清理泥石，預計10月初完成，其後建築署會清理餘下泥石和繼續修復山坡。建築署補充，預計所有工程於10月內完成，重新開放舂坎角道。