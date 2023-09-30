印度停特區護照旅簽 BNO不受影響

以往持特區護照者可於網上申請印度電子簽證，或親身到印度駐港總領事館的指定辦事處提交申請。香港旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧稱，年初印度已暫停對中國及香港特區護照持有人發旅遊簽證，商務簽證則不受影響。葉稱，其旅行社疫前一個月有5至6個、每團約20多人的印度旅行團，現已全面暫停，稱港人「唔去印度仲有好多替代地方」，生意影響不大。金怡假期營運總監陳曉楠補充，年初通關後欲復辦印度團時發現停發簽證，惟印度不屬港人首5位疫後恢復旅遊熱點，以往較多宗教團體包團。東瀛遊執行董事禤國全亦表示，印度旅行團在香港的市場不大。

印媒去年稱報復華禁印生入境

印度傳媒2022年4月報道，新德里為回應中方在疫後未批准印度學生重回中國，暫停向中國國民批出旅遊簽證，但維持商務、就業、外交和公務簽證的審批。港府發言人提醒，特區護照持有人旅遊前應先查閱目的地之政府官方網頁或直接聯絡有關當局，了解最新資料。不過，印度駐港總領事館網頁至今未就停發簽證作官方公告；印度駐華大使館則有公告稱因「某些事態發展（certain current developments）」停向中國護照持有人及居中國境內其他國籍申請人發電子簽證。本報昨到印度網上簽證平台查看可申簽證的國家或地區名單，未有中國內地、香港和澳門，但有台灣。

對於為何港人持特區護照與BNO護照有不同對待，葉慶寧形容沒特別向領事館了解原因，「大家心照」，估計或因印度視特區護照持有人為中國公民，BNO護照則視為英國公民。

港入境處網頁 印度人簽證不變

至於本港有否反制措施，停向印度護照持有人發旅遊簽證，本報昨翻查入境處網頁，印度護照持有人入境簽證要求不變，網頁仍舊顯示事先上網預辦入境登記便可免簽證留港14天。