破6宗商船走私 檢7噸魚翅

涉4遠洋船2內河船 貨物總值1億

海關上月21日鎖定由本港往上海的遠洋船，船上有報稱載有膠粒的貨櫃。關員用X光發現貨物影像密度及形狀不一，檢查發現藏有7噸懷疑受管制瀕危乾魚翅、3噸凍肉、約50萬件電子產品及2000支餐酒，總值約6400萬元。其後分別於8月30日、9月7及19日再抽查3艘香港往馬來西亞的遠洋船共6個貨櫃，檢獲大批電子廢料及舊電子產品，拘捕寄貨公司40歲男負責人。3案的寄貨公司均無向環保署申請許可證，涉案240板電子廢料屬走私貨物。

另外，海關巡邏船8月30日下午2時許於接近本港西南面水界，截停一艘開往澳門的貨船。當時颱風逼近，海面翻起大浪，關員登船搜查，在船艙深處發現一批未列艙單的走私電子產品。海關再於9月3日接獲消息，懷疑一艘往南沙的內河船走私電子產品，隨即追截，於距離西北面水界約1海里將船截停。兩艘涉案船舶押返屯門內河碼頭。調查發現，駛往澳門的貨船混入一批未申報貨物，包括5000件全新電腦中央處理器、主機、屏幕及3000件化妝品，拘捕50歲內河船長。至於往南沙的內河船，關員在一個報稱載有液晶玻璃及模組的貨櫃發現兩板共4500件電子產品，包括網絡卡、鋰電池及舊電腦，拘捕負責裝貨及付運的54歲男子。兩案走私貨物總值約2000萬元，3名涉案男子介乎40至54歲，正保釋候查。