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港聞

港聞二

認油麻地站攜雷射筆 青年囚3月

【明報專訊】2019年8月31日太子港鐵站一帶衝突，兩名男子涉在油麻地站攜有雷射筆等物品，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，其中一名男子認罪。裁判官林子康昨在九龍城裁判法院判刑稱，被告裝束與一般示威者有別，亦非在示威集中地，加上案件距今近4年，被告其間或期盼自己不會被起訴，判囚3個月。

認罪被告蔡朗賢（現30歲，接待員）案發時攜有3支雷射筆。同案被告馬俊仁不認罪，案件12月6日開審。

非於示威集中地 裝束異示威者

林官引述背景報告和辯方求情稱，被告蔡朗賢無惡習和刑事定罪紀錄，只是用錯方法表達對警方的不滿。他有一個孿生兄長，父親退休前為的士司機，母親患癌須長期治療，由蔡主力承擔龐大醫療開支。是次定罪是蔡的人生重大污點。

辯方亦提到案發至今近4年，蔡面對龐大精神壓力。林官接納此求情因素，稱蔡事發後重新安排生活，與未婚妻訂婚，工作表現亦良好。林官稱，蔡於油麻地被截停，而非示威集中地尖沙嘴或旺角，且裝束與一般示威者有別，穿灰衣白球鞋等，判囚3個月。

另外，2020年2月29日，有網民發起8．31太子站事件半年紀念活動，男地盤工人符瑋鏘及女售貨員呂麗逾兩年後被控參與非法集結罪，早前被裁定罪成。裁判官葉啟亮昨在九龍城裁判法院判刑稱，事發時有示威者將路障、垃圾桶等搬到路面，兩被告於山東街與他人搬欄杆到路中央，考慮兩人案中角色等，判各囚5個月。

【案件編號：KCCC1430/23、1047/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 在公職中行為失當罪 九龍城裁判法院 太子站 831事件 反修例事件

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