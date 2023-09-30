「和你Lunch」3人暴動罪成 官：心退出集結身仍在現場

【明報專訊】2019年11月12日有人於網上呼籲罷工，多人於中環參與「和你Lunch」被控暴動等罪。涉10人的案件中有7人認罪，餘下3人經審訊後昨亦裁定罪成，區院法官指他們「思想上退出非法集結，身體上仍然在暴動範圍」。對於有兔唇被告解釋因自卑而戴口罩，法官拒絕接納，不過辯方以此作求情因素，稱他家境不好仍克服困難，成為土木工程師。3人與認罪被告一同於10月5日判刑。
不認罪被告為楊耀（案發時24歲，下同）、羅翔駿（25歲）及吳雅芝（23歲），3人另涉違反《禁蒙面法》，僅楊承認此罪。
官不信拿磚為清路障
3人於審訊時均有作供，法官李慶年裁決時分析，楊在盤問下稱拿起磚頭目的是清理路障。當時有暴徒向隧道扔磚，被告「別樹一格」獨自清磚，又於他人破壞巴士設施時張傘掩護示威者，謊言表露無遺。
李官續稱，羅翔駿及吳雅芝本身相識，同樣從事土木工程行業，羅現為土木工程項目經理。二人稱當日在中環替吳的男友選購銀包，吳到達後因肚痛去廁所，附近有煙冒起，他們便隨記者走。羅解釋年幼開始有兔唇，因自卑和鼻敏感而戴口罩，吳稱有鼻敏感，在地盤辦公室工作時也會戴口罩。
稱「找廁所」 行為不符
李官稱片段可見二人舉止、步速、步行方向和逗留時間明顯與急於找廁所不符，明明可返回地鐵出口卻游走暴動核心範圍。李官稱因自卑而違法難以接受，質疑被告為脫罪才堆砌辯詞。李官裁定所有人的控罪皆成立。
辯方求情稱羅翔駿自小有兔唇，缺乏自信，一度影響學業。被告父親靠8000元微薄月入養活他，他沒有放棄，由副學士讀起，最終用6年完成土木工程課程，其間曾列入院長嘉許名單。