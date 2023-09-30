關注組引加稅數據 稱吸煙率跌幅未增

紐國8%煙民 「人性化與港有別」

由煙民組成的長遠煙草政策關注組近日向政府提交意見書，召集人盧啟律向本報稱，新西蘭目前吸煙率為8%，擬2025年壓至低於5%，認為本港與新西蘭最大分別是當地政府控煙邏輯論述清晰、人性化，例如鼓勵煙民使用另類吸煙產品取代傳統香煙，其中當地禁向2009年後出生者賣煙的措施亦不涵蓋電子煙；相反本港上屆政府否定「煙草減害」策略，難達成控煙目標。

盧啟律稱數據顯示加煙稅與降低吸煙率沒有直接關係，並質疑政府提出禁向某年份後出生者提供煙草，是剝奪成年消費者選擇權，或令人改買私煙，認為提高合法買煙年齡已足夠。他質疑擴大禁煙區、禁「火車頭」會令吸煙「地下化」，變相推動私煙，建議政府以獎勵誘因吸引戒煙，而非不斷「禁禁禁」。

翻查資料，新西蘭去年底通過禁向2009年起出生者售賣煙草，2027年生效；目前煙草稅佔零售價約82%，並每年按稅收政策及消費物價指數調整。

邵家輝：全禁損旅業助長私煙

邵家輝稱全球沒有成功例子全面禁煙，而全禁只有兩種方式即禁吸食或禁買賣，前者會對旅遊業造成打擊，後者只會令私煙市場更猖獗。他反對禁向某年份後出生者提供煙草，認為成人若明白煙草禍害仍選擇吸食，應予以尊重；相反煙民亦應尊重其他市民不願吸食二手煙的意願，故認同擴大禁煙區及禁止「火車頭」。