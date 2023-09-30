不認同瑞典「另類吸煙產品」代替 最接近無煙 陳：可取處多

Smoke Free Sweden文件顯示，瑞典肺癌發生率為每10萬人口17.7宗，屬歐盟國家最低，吸煙相關疾病死亡率亦低於歐盟平均，另提到當地吸煙率減低之際，口含煙及尼古丁補充劑使用率於2012至2022年間增加2.5個百分點，且購買另類吸煙產品途徑方便，電子煙及加熱煙稅率亦僅傳統香煙的約一至三成，認為當地成功之處是承認口含煙、電子煙等較傳統煙草禍害少，可作替代品。

含尼古丁 倘涵吸食者「吸煙率不低」

本港前年通過修例禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，推動修例的陳肇始稱另類吸煙產品含尼古丁，同樣危害健康，認為瑞典如計算吸食另類吸煙產品的煙民，吸煙率「一點都不低」。惟她認同本港可參考當地其他措施，例如將禁煙區涵蓋大部分公眾地方，包括醫院及政府大樓附近範圍、食肆室外區域，及提高煙草稅。瑞典目前煙稅佔零售價73.9%。