陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」

明報記者 張逸羲

控煙諮詢今屆滿 訪4議員齊撐擴禁煙區

世界衛生組織目標2040年達至「無煙」（tobacco free），即將成人吸煙率降至低於5%。本港最新於2021年吸煙率為9.5%，港府目標2025年降至7.8%。

控煙諮詢今日屆滿，本報向不同政黨議員查詢對措施看法（見表），自由黨邵家輝反對全面禁煙，民建聯梁熙亦憂做法損害本港旅遊業及國際地位。議員對擴大禁煙區和禁「火車頭」意見較統一，對加煙稅、禁向某年份後出生者提供煙草則明顯分歧，工聯會郭偉强認為如能杜絕年輕人接觸煙草，加煙稅或不必要；新民黨容海恩支持加煙稅，但指分階段加至世衛標準才能說服議員。

30年吸煙率23%降至個位 「須乘勝追擊」

港大醫學院提出立法2030年全面禁煙，身兼港大醫學院護理學院教授的陳肇始稱，本港吸煙率過去30年由23.3%降至單位數，須乘勝追擊、不能拖延太久，並憶述自己於局長任內已構思「2030、2035會否是一個好時機（全面禁煙）呢？」但她相信本港要在2030年達至0%吸煙率機會不大，惟要「以結果為目標」，最終目的是將吸煙率壓至盡可能低水平，如能降至5%已是很好的起步點。

料2030難達無煙 「5%已很好」

陳肇始稱吸煙絕非個人選擇，而是牽涉社會利益，因二手煙對健康禍害深遠，更為醫療系統帶來沉重負擔。她認為降低吸煙率是事在人為，當局完成諮詢後，要決定以何等吸煙率作為「無煙香港」目標並訂下路線圖，「計掂數」如何按步減低煙民數量；若採取港大方案，須預想萬一有煙民趕不及戒煙，是否要提供寬限期。

目標加至80% 免煙民習慣稅率

諮詢文件提出增煙稅至佔零售價75%，達至世衛建議最低水平。現時本港煙草稅佔零售價約64%，陳肇始認為現距2025年不遠，故須大力加煙稅，令煙草商沒有操控價格空間，同時給煙民戒煙契機，但憂慮煙民會隨時間習慣新稅率，「好像的士加價，會立即少人搭的士，但是搭搭下又會多人搭」。

她稱世衛建議高收入國家或地區煙稅應佔零售價至少80%，故加至75%僅為起步，建議增設年度加稅機制，目標加至80%。

倡戒煙者保費較平 訓練醫護支援戒煙

陳肇始提到即使2025年吸煙率跌至7.8%，本港仍有逾50萬名煙民，故增加戒煙服務非常重要。她引述以往文獻稱，約5%煙民是「什麼都不做」便成功戒煙；據港大團隊經驗，約1%至2%戒煙者可毋須使用戒煙服務，而若以頻密跟進配合用藥，戒煙成功率可增至20%至30%。她稱過往研究顯示，金錢誘因是有效戒煙措施，建議讓成功戒煙者以較便宜費用買保險等。

諮詢文件建議將戒煙支援納入醫護基礎訓練。陳肇始稱，醫護向煙民提議戒煙比親友有效，建議於醫科、護理及中醫課程加強戒煙基礎訓練，不能只教授如何處理心臟病、癌症等病，「你一味等人跳落水先撈番上來，應該要叫人不要跳落去」，從源頭減少患病。