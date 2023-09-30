陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」

【明報專訊】港府控煙諮詢今日屆滿，當中提出加煙稅、禁向某日期後出生者賣煙等措施，冀達至「無煙香港」願景。卸任前提出啟動控煙諮詢的前食物及衛生局長陳肇始接受本報專訪透露，任內已構想2030至2035年全面禁煙，認為訂立大膽目標可激發社會做更多，本港亦有條件「乘勝追擊」，進一步壓低吸煙率。她建議明年將煙草稅增至佔零售價75%，並宣布「年年加」，目標增至佔零售價80%，否則煙民習慣稅率後，會冲淡加稅成效。
明報記者 張逸羲
控煙諮詢今屆滿 訪4議員齊撐擴禁煙區
世界衛生組織目標2040年達至「無煙」（tobacco free），即將成人吸煙率降至低於5%。本港最新於2021年吸煙率為9.5%，港府目標2025年降至7.8%。
控煙諮詢今日屆滿，本報向不同政黨議員查詢對措施看法（見表），自由黨邵家輝反對全面禁煙，民建聯梁熙亦憂做法損害本港旅遊業及國際地位。議員對擴大禁煙區和禁「火車頭」意見較統一，對加煙稅、禁向某年份後出生者提供煙草則明顯分歧，工聯會郭偉强認為如能杜絕年輕人接觸煙草，加煙稅或不必要；新民黨容海恩支持加煙稅，但指分階段加至世衛標準才能說服議員。
30年吸煙率23%降至個位 「須乘勝追擊」
港大醫學院提出立法2030年全面禁煙，身兼港大醫學院護理學院教授的陳肇始稱，本港吸煙率過去30年由23.3%降至單位數，須乘勝追擊、不能拖延太久，並憶述自己於局長任內已構思「2030、2035會否是一個好時機（全面禁煙）呢？」但她相信本港要在2030年達至0%吸煙率機會不大，惟要「以結果為目標」，最終目的是將吸煙率壓至盡可能低水平，如能降至5%已是很好的起步點。
料2030難達無煙 「5%已很好」
陳肇始稱吸煙絕非個人選擇，而是牽涉社會利益，因二手煙對健康禍害深遠，更為醫療系統帶來沉重負擔。她認為降低吸煙率是事在人為，當局完成諮詢後，要決定以何等吸煙率作為「無煙香港」目標並訂下路線圖，「計掂數」如何按步減低煙民數量；若採取港大方案，須預想萬一有煙民趕不及戒煙，是否要提供寬限期。
目標加至80% 免煙民習慣稅率
諮詢文件提出增煙稅至佔零售價75%，達至世衛建議最低水平。現時本港煙草稅佔零售價約64%，陳肇始認為現距2025年不遠，故須大力加煙稅，令煙草商沒有操控價格空間，同時給煙民戒煙契機，但憂慮煙民會隨時間習慣新稅率，「好像的士加價，會立即少人搭的士，但是搭搭下又會多人搭」。
她稱世衛建議高收入國家或地區煙稅應佔零售價至少80%，故加至75%僅為起步，建議增設年度加稅機制，目標加至80%。
倡戒煙者保費較平 訓練醫護支援戒煙
陳肇始提到即使2025年吸煙率跌至7.8%，本港仍有逾50萬名煙民，故增加戒煙服務非常重要。她引述以往文獻稱，約5%煙民是「什麼都不做」便成功戒煙；據港大團隊經驗，約1%至2%戒煙者可毋須使用戒煙服務，而若以頻密跟進配合用藥，戒煙成功率可增至20%至30%。她稱過往研究顯示，金錢誘因是有效戒煙措施，建議讓成功戒煙者以較便宜費用買保險等。
諮詢文件建議將戒煙支援納入醫護基礎訓練。陳肇始稱，醫護向煙民提議戒煙比親友有效，建議於醫科、護理及中醫課程加強戒煙基礎訓練，不能只教授如何處理心臟病、癌症等病，「你一味等人跳落水先撈番上來，應該要叫人不要跳落去」，從源頭減少患病。