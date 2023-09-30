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港聞

港聞二

最「熱」中秋 零距離團圓

【明報專訊】沒有限聚令，也沒有口罩令，這年中秋節回復熱鬧，昨晚多區處處燈籠綵燈，睽違4年的大坑舞火龍也重現街頭，市民晚上外出賞月，終能在沒有社交距離下團圓。

昨晚多區舉辦中秋綵燈會，其中維園綵燈會入夜後人頭湧湧，亮燈時間延至凌晨12時，市民和旅客魚貫進場，紛紛在月兔、荷花、熊貓花燈下「打卡」留念。戴頭飾、持燈籠的孩子在場內跑跑跳跳，市民三五成群於中央草坪席地而坐，野餐賞月。

因疫情暫停的大坑舞火龍重現街頭，近300健兒在一片鑼鼓聲中舞動插滿線香的火龍，穿梭大街小巷，市民和旅客早霸佔位置，沿途夾道觀賞歡呼，之後火龍更舞入維園表演。

添兩夜市 有檔主稱市民消費謹慎

政府推動「香港夜繽紛」，昨再添兩個夜市，其中堅尼地城卑路乍灣海濱入夜後人流增多，不過有檔主認為首日生意未達預期，售賣天然手工護膚、香薰產品的檔主黃小姐認為人流多，但市民消費較謹慎，較少人購物，可能大多只顧遊玩。

特首李家超和財政司長陳茂波昨晚到訪市集。李家超與市民交談並試飲其中一檔冲泡茶，向陳茂波說「好飲」後，即場購買68元的冲泡茶葉。家住附近的市民黃小姐得知有市集後帶3名孩子到場，以往多數到樓下公園玩燈籠，希望日後能多辦市集，增添節日氣氛和帶旺該區。

日間陽光同樣熾熱，天文台昨午錄得最高氣溫33.7℃，是自1884年有紀錄以來最熱中秋，預料未來數日大致晴朗，料今日市區最高氣溫34℃。

相關字詞﹕中秋 香港夜繽紛 中秋節

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