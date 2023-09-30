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大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進

【明報專訊】廣東省長王偉中周二（26日）主持召開省政府常務會議，要求省有關部門加緊研究提出支持和服務河套合作區建設的具體措施，深圳市亦要充分調動全市各方面資源推進建設。會議亦要求落實國務院的河套規劃所部署各項任務，強化對港溝通對接，促進香港園區和深圳園區協同，爭取盡快取得可見成果。

要求強化對港溝通對接

日前由深圳市政府新聞辦主辦的「融通深港澳」媒體交流團參觀河套深港科技創新合作區。由香港科技園及香港中文大學合作、2020年進駐河套的工業無人車輛研發和銷售企業未來機器人（深圳）有限公司，其聯合創始人兼行政總裁李陸洋表示，選擇河套源於三大因素，包括地理優勢、人才基礎及政策支持。他認為深圳與香港兩地優勢互補，香港在基礎教育和國際化具有優勢，而深圳人才聚集度高、產業鏈配套強大，兩地融合對於硬科技發展至關重要。

交流團亦參觀河套合作區的e站通綜合服務中心，該中心主要為港人港企提供一站式服務，其常設的「深港法律事務諮詢服務站」，由河套國際商事調解中心安排香港律師、調解員、行業代表等法律人士進駐，為科研機構和人員提供綜合法律服務。香港調解員之一、大灣區律師區兆康表示，港商於內地設立公司最關心稅務問題，由於兩地法律體系差異，以及河套區商業活動日益頻繁，法律服務不可或缺。

交流團還走訪多個深港兩地息息相關的地方，包括前海深港青年夢工場、深圳國際仲裁院、沙頭角中英街，以及剛入選深圳市級示範特色商圈、位於寶安區的歡樂港灣。

相關字詞﹕廣東省長王偉中 河套 九市速遞 大灣區

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