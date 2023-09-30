大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進

要求強化對港溝通對接

日前由深圳市政府新聞辦主辦的「融通深港澳」媒體交流團參觀河套深港科技創新合作區。由香港科技園及香港中文大學合作、2020年進駐河套的工業無人車輛研發和銷售企業未來機器人（深圳）有限公司，其聯合創始人兼行政總裁李陸洋表示，選擇河套源於三大因素，包括地理優勢、人才基礎及政策支持。他認為深圳與香港兩地優勢互補，香港在基礎教育和國際化具有優勢，而深圳人才聚集度高、產業鏈配套強大，兩地融合對於硬科技發展至關重要。

交流團亦參觀河套合作區的e站通綜合服務中心，該中心主要為港人港企提供一站式服務，其常設的「深港法律事務諮詢服務站」，由河套國際商事調解中心安排香港律師、調解員、行業代表等法律人士進駐，為科研機構和人員提供綜合法律服務。香港調解員之一、大灣區律師區兆康表示，港商於內地設立公司最關心稅務問題，由於兩地法律體系差異，以及河套區商業活動日益頻繁，法律服務不可或缺。

交流團還走訪多個深港兩地息息相關的地方，包括前海深港青年夢工場、深圳國際仲裁院、沙頭角中英街，以及剛入選深圳市級示範特色商圈、位於寶安區的歡樂港灣。