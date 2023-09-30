外傭最低工資增至4870

政府表示，按既定機制仔細考慮本港過去一年整體經濟、勞工市場情况，以及短期經濟前景，綜合以上因素、僱主負擔能力及外傭生計後，決定提高最低工資及膳食津貼。現時僱主必須為外傭提供免費膳食，但亦可以膳食津貼代替。

香港亞洲家務工工會聯會早前促請政府將最低工資提高到6228元，膳食津貼提高到2552元。聯會主席博嘉聲昨向本報表示，樂見政府聽取意見，但指最新水平仍「追不上通脹」，希望加幅與本地勞工看齊。她稱近年物價不斷上升，政府增加的金額只是外傭一周的食物及交通開銷，「外出不單止車費，我們都要吃飯，加上周末我們會休息，一個星期車費加三餐，差不多百幾元 」。

工會稱未追上通脹

盼看齊本地工6.7%增幅

至於在昨日或之前按每月4730元「規定最低工資」和每月不少於1196元膳食津貼簽訂的外傭合約，僱主可於10月27日或之前將已簽訂的合約送交入境處處理，完成有關申請程序。