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港聞

港聞二

外傭最低工資增至4870

【明報專訊】政府昨宣布外傭最低工資將調高3%，由現時每月4730元增至4870元，外傭膳食津貼亦由現時每月不少於1196元增至不少於1236元，兩者最新水平適用於今日起簽訂的所有外傭合約。有外傭工會樂見政府調升最低工資，惟質疑增幅偏低，建議與今年本地最低工資增幅看齊6.7%。

政府表示，按既定機制仔細考慮本港過去一年整體經濟、勞工市場情况，以及短期經濟前景，綜合以上因素、僱主負擔能力及外傭生計後，決定提高最低工資及膳食津貼。現時僱主必須為外傭提供免費膳食，但亦可以膳食津貼代替。

香港亞洲家務工工會聯會早前促請政府將最低工資提高到6228元，膳食津貼提高到2552元。聯會主席博嘉聲昨向本報表示，樂見政府聽取意見，但指最新水平仍「追不上通脹」，希望加幅與本地勞工看齊。她稱近年物價不斷上升，政府增加的金額只是外傭一周的食物及交通開銷，「外出不單止車費，我們都要吃飯，加上周末我們會休息，一個星期車費加三餐，差不多百幾元 」。

工會稱未追上通脹

盼看齊本地工6.7%增幅

至於在昨日或之前按每月4730元「規定最低工資」和每月不少於1196元膳食津貼簽訂的外傭合約，僱主可於10月27日或之前將已簽訂的合約送交入境處處理，完成有關申請程序。

相關字詞﹕香港亞洲家務工工會聯會 最低工資 外傭

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