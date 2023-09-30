桂冠論壇泄私隱 稱550人最受影響

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警方昨回覆本報稱，於9月27日接獲相關機構職員報案稱，懷疑電腦系統被入侵，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。

香港桂冠論壇秘書處表示，論壇委員會已立即採取應對方案，包括關閉受影響的電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助，並向警方報案，又稱論壇委員會已主動向個人資料私隱專員公署通報。

香港桂冠論壇秘書處續稱，受事件影響的資料包括日常工作文件及個人資料，其中大部分是姓名及電郵地扯，並指「最受影響」的約有550人，論壇委員會已陸續聯絡相關人士，包括以電郵及短訊通知。

秘書處又稱，今次事件對論壇委員會日常工作有一定影響，但今年11月13至18日舉行的首屆香港桂冠論壇，將會如期舉行。