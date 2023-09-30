明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

桂冠論壇泄私隱 稱550人最受影響

【明報專訊】與邵逸夫獎合作的香港桂冠論壇委員會，前日公布發現電腦系統遭黑客入侵，香港桂冠論壇秘書處昨回覆本報稱，經過外判資訊科技服務供應商初步了解後，系統9月26日晚上約10時遭入侵，黑客在勒索信息中沒有提出贖金金額，只要求論壇委員會24小時內聯絡他們，並按指示購買比特幣；秘書處又稱受事件影響的資料包括日常工作文件及個人資料，大部分是姓名及電郵地扯，約550人「最受影響」。

黑客沒提金額 着聯絡買比特幣

警方昨回覆本報稱，於9月27日接獲相關機構職員報案稱，懷疑電腦系統被入侵，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。

香港桂冠論壇秘書處表示，論壇委員會已立即採取應對方案，包括關閉受影響的電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助，並向警方報案，又稱論壇委員會已主動向個人資料私隱專員公署通報。

香港桂冠論壇秘書處續稱，受事件影響的資料包括日常工作文件及個人資料，其中大部分是姓名及電郵地扯，並指「最受影響」的約有550人，論壇委員會已陸續聯絡相關人士，包括以電郵及短訊通知。

秘書處又稱，今次事件對論壇委員會日常工作有一定影響，但今年11月13至18日舉行的首屆香港桂冠論壇，將會如期舉行。

相關字詞﹕電腦 黑客入侵 香港桂冠論壇委員會

上 / 下一篇新聞

中秋39萬出境 赴深3婆孫：食平服務好 北上者稱港夜繽紛「冇特別」
中秋39萬出境 赴深3婆孫：食平服務好 北上者稱港夜繽紛「冇特別」
黃金周首日75團入境 旅議會料未來數天漸增
黃金周首日75團入境 旅議會料未來數天漸增
來港為街拍 內地客嘆不再好逛
來港為街拍 內地客嘆不再好逛
港隊3大項豐收包攬20牌 李思穎場地單車全能賽添銀 何詩蓓領接力泳隊戲劇摘銅
港隊3大項豐收包攬20牌 李思穎場地單車全能賽添銀 何詩蓓領接力泳隊戲劇摘銅
港乒男女雙齊報捷 距獎牌一步之遙
港乒男女雙齊報捷 距獎牌一步之遙
國家隊突破百金 張雨霏獵6金無出其右
國家隊突破百金 張雨霏獵6金無出其右
柯潔圍棋負台將許皓鋐 掀兩岸熱話
柯潔圍棋負台將許皓鋐 掀兩岸熱話
中小學新生較預期多 學界：難扭跌勢 小一今年減55班收窄 料因港生回流、高才通子女
中小學新生較預期多 學界：難扭跌勢 小一今年減55班收窄 料因港生回流、高才通子女
管道誤殺案二判拒保釋 大判工程師今提堂
管道誤殺案二判拒保釋 大判工程師今提堂
西區打卡新點 「高街鬼屋」立面、拱形遊廊全面開放
西區打卡新點 「高街鬼屋」立面、拱形遊廊全面開放
外傭最低工資增至4870
外傭最低工資增至4870
最「熱」中秋 零距離團圓
最「熱」中秋 零距離團圓
陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」
陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」
不認同瑞典「另類吸煙產品」代替 最接近無煙 陳：可取處多
不認同瑞典「另類吸煙產品」代替 最接近無煙 陳：可取處多
關注組引加稅數據 稱吸煙率跌幅未增
關注組引加稅數據 稱吸煙率跌幅未增
指理大突圍5人將出獄 官裁原審犯錯未允加刑
指理大突圍5人將出獄 官裁原審犯錯未允加刑
「和你Lunch」3人暴動罪成 官：心退出集結身仍在現場
「和你Lunch」3人暴動罪成 官：心退出集結身仍在現場
認油麻地站攜雷射筆 青年囚3月
認油麻地站攜雷射筆 青年囚3月
破6宗商船走私 檢7噸魚翅
破6宗商船走私 檢7噸魚翅
13歲女學校墮斃
13歲女學校墮斃
可卡因扮大菜粉 拘東南亞漢
可卡因扮大菜粉 拘東南亞漢
大灣區九市速遞：灣區執業試放寬 港律師3年資歷可考
大灣區九市速遞：灣區執業試放寬 港律師3年資歷可考
大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進
大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進
大灣區九市速遞：賀中秋國慶 穗派消費券深逾百藝人街頭表演
大灣區九市速遞：賀中秋國慶 穗派消費券深逾百藝人街頭表演
灣區手記：鐵路債券 ／文：尚東美
灣區手記：鐵路債券 ／文：尚東美
印度停特區護照旅簽 BNO不受影響
印度停特區護照旅簽 BNO不受影響
耀興道清石未有期 路署：無路運機械
耀興道清石未有期 路署：無路運機械
15人涉非法收債被捕 包括持牌放債公司3人
15人涉非法收債被捕 包括持牌放債公司3人
【Emily】107新當然選委 許家印不再「當然」
【Emily】107新當然選委 許家印不再「當然」
【Emily】港鐵Last Day告別兩頭騰 江玉歡：全身心駐紮金鐘
【Emily】港鐵Last Day告別兩頭騰 江玉歡：全身心駐紮金鐘
【Emily】民政專員紛落區 油尖旺DO籲果欄工人夜晚搬貨細聲啲
【Emily】民政專員紛落區 油尖旺DO籲果欄工人夜晚搬貨細聲啲
【Emily】助威院整月餅 灣區護士獻「第一次」
【Emily】助威院整月餅 灣區護士獻「第一次」
【Emily】王逸戰願牆內朋友 早日與珍愛的人團聚
【Emily】王逸戰願牆內朋友 早日與珍愛的人團聚