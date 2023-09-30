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港聞

港聞二

西區打卡新點 「高街鬼屋」立面、拱形遊廊全面開放

【明報專訊】人稱「高街鬼屋」、擁有逾130年歷史的舊精神病院，自2001年改建為西營盤社區綜合大樓（下稱大樓），保留了原身花崗石立面和拱形遊廊，花崗石立面更於2015年被列為法定古蹟。為增加公眾對其認識，中西區民政事務處昨午5時起全面開放立面及遊廊，市民可於任何時候前來「打卡」留念，費用全免。

曾為精神病院 後作社區大樓

大樓坐落西營盤高街2號，原身是國家醫院人員住所，於1892年落成；其後1939年大樓改建為精神病院女病房，隨着1961年青山醫院啟用，大樓改為日間精神科門診部，1971至1998年間大樓一度空置，2001年重建為西營盤社區綜合大樓。

全港唯一純花崗石西式建築

護土牆設牛眼窗助地庫通風

帶領導賞團的街坊帶路社區教育主任陳芷盈表示，大樓建築富有古典巴洛克風格，例如大樓立面是全港唯一純用花崗石砌成的西式古建築，遊廊下面是以不規則花崗石砌成的護土牆，每一個綠色圓形的牛眼窗是為地庫通風之用。

至於立面內的拱形遊廊，陳芷盈表示，如不少殖民時期的建築物，遊廊其中一個作用是避免陽光直接照射室內，遊廊一旁的每個房間皆設綠色的百葉門窗，百葉門窗的縫隙有通風作用。

對於為何大樓會一直被稱為「高街鬼屋」，陳芷盈解釋，大樓空置期間因日久失修，牆身單薄，地板出現破洞，外貌酷似鬼屋；另傳聞日佔時期大樓用作日軍行刑室，處決了不少無辜的人，因而留下不少「怨靈」；亦有指當時社會對精神病存偏見，認為精神病患者會在大樓內「等死」，因而積聚「怨靈」；也有說法指大樓自1971年空置後，有不少吸毒者為了在此吸毒而不被干擾，故意傳出鬼古，令人們不敢接近這裏。

陳又表示，除大樓立面外，西區還有許多與醫療相關的歷史建築，當中不少更是步行距離5至10分鐘內，例如前身為贊育醫院、屬一級歷史建築的西區社區中心；曾為前華人精神病院的東邊街美沙酮診所（其立面列為法定古蹟）等。

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