明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中小學新生較預期多 學界：難扭跌勢 小一今年減55班收窄 料因港生回流、高才通子女

【明報專訊】教育局昨公布公營中小學「數人頭」（點算在學人數）後的班數變化。綜合教育局及本報統計《小學概覽2023》數字，今學年（2023/24）小一班數按年淨減少55班，跌幅較上學年淨減少62班收窄。中一實際班數亦較5月的核准班數增加7班，較去年同期減22班有好轉。中小學界均稱，班數增加是受惠於包括跨境生在內的港生回流、「高才通」子女來港就學，但仍難扭轉縮班趨勢。

教育局每年3至5月向公營中小學發「開班信」，通知下學年的核准班數，到9月開學後再到各校「數人頭」，按結果決定最終班數。教育局昨稱，今學年的小一班數較核准班數增加4班。換言之，計及《小學概覽2023》載列的核准班數，最終小一班數按年淨減少55班；過去3個學年累計，小一共減少172班（見表）。

小一3年累計減172班

津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，回流港生或「高才通」子女較多屬高小、初中學生，對小一班數的影響不大，「（多4班）升勢並非很特別，若4班均未收足學額，（實際增加人數）或不足100」。他稱，適齡學童人口持續下跌，預計縮班潮將持續4至5年方漸趨平穩。他促請當局全面推行小班教學，並將有特殊教育需要（SEN）學生人數乘以1.2甚至2後計算開班數目，照顧着重招收SEN學童的學校。

自行分配收表 錦江暫理想

孔教大成：夠下年開兩班

升小一「自行分配學位」階段昨日截止申請。蘇炳輝稱，小學普遍收表情况遜去年，「沒怎麼聽過有校長說收得好好，普遍指今年接獲的申請表少於去年。」蘇炳輝不排除下學年續有小學「開不到小一」，形容收生「仍處於非常艱難的階段」。

本學年已有5間小學因收生不足而獲教育局「派0班」小一，包括中華基督教會長洲堂錦江小學。校長葉昌銳稱，收表數目「符合預期、尚算理想」，家長的確會考慮學校過往的收生表現，但相信他們交表反映對學校有信心。另一獲「派0班」的孔教學院大成小學表示，暫接獲的申請數目足夠開辦兩班小一。

9中學連續兩年兩班中一

中學方面，中一班數在「數人頭」後較5月核准班數增加7班。有9間中學連續兩個學年只有兩班中一，按最新開班機制，日後只能維持開兩班，不再有望開3班；今年沒有中學只開一班中一。中學校長會主席連鎮邦樂見「數人頭」後班數輕微上升，相信受惠港生回流或「高才通」子女就讀，但預計縮班情况仍與往年相若，學界長遠仍須應對人口結構式下跌，促當局逐步將小班教學推展至中學等。

上 / 下一篇新聞

中秋39萬出境 赴深3婆孫：食平服務好 北上者稱港夜繽紛「冇特別」
中秋39萬出境 赴深3婆孫：食平服務好 北上者稱港夜繽紛「冇特別」
黃金周首日75團入境 旅議會料未來數天漸增
黃金周首日75團入境 旅議會料未來數天漸增
來港為街拍 內地客嘆不再好逛
來港為街拍 內地客嘆不再好逛
港隊3大項豐收包攬20牌 李思穎場地單車全能賽添銀 何詩蓓領接力泳隊戲劇摘銅
港隊3大項豐收包攬20牌 李思穎場地單車全能賽添銀 何詩蓓領接力泳隊戲劇摘銅
港乒男女雙齊報捷 距獎牌一步之遙
港乒男女雙齊報捷 距獎牌一步之遙
國家隊突破百金 張雨霏獵6金無出其右
國家隊突破百金 張雨霏獵6金無出其右
柯潔圍棋負台將許皓鋐 掀兩岸熱話
柯潔圍棋負台將許皓鋐 掀兩岸熱話
管道誤殺案二判拒保釋 大判工程師今提堂
管道誤殺案二判拒保釋 大判工程師今提堂
西區打卡新點 「高街鬼屋」立面、拱形遊廊全面開放
西區打卡新點 「高街鬼屋」立面、拱形遊廊全面開放
桂冠論壇泄私隱 稱550人最受影響
桂冠論壇泄私隱 稱550人最受影響
外傭最低工資增至4870
外傭最低工資增至4870
最「熱」中秋 零距離團圓
最「熱」中秋 零距離團圓
陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」
陳肇始倡明年煙稅75%「年年加」 任內構思2030全禁煙 「大膽目標激發更多」
不認同瑞典「另類吸煙產品」代替 最接近無煙 陳：可取處多
不認同瑞典「另類吸煙產品」代替 最接近無煙 陳：可取處多
關注組引加稅數據 稱吸煙率跌幅未增
關注組引加稅數據 稱吸煙率跌幅未增
指理大突圍5人將出獄 官裁原審犯錯未允加刑
指理大突圍5人將出獄 官裁原審犯錯未允加刑
「和你Lunch」3人暴動罪成 官：心退出集結身仍在現場
「和你Lunch」3人暴動罪成 官：心退出集結身仍在現場
認油麻地站攜雷射筆 青年囚3月
認油麻地站攜雷射筆 青年囚3月
破6宗商船走私 檢7噸魚翅
破6宗商船走私 檢7噸魚翅
13歲女學校墮斃
13歲女學校墮斃
可卡因扮大菜粉 拘東南亞漢
可卡因扮大菜粉 拘東南亞漢
大灣區九市速遞：灣區執業試放寬 港律師3年資歷可考
大灣區九市速遞：灣區執業試放寬 港律師3年資歷可考
大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進
大灣區九市速遞：粵省長促研河套合作具體措施 要求深調動全市資源推進
大灣區九市速遞：賀中秋國慶 穗派消費券深逾百藝人街頭表演
大灣區九市速遞：賀中秋國慶 穗派消費券深逾百藝人街頭表演
灣區手記：鐵路債券 ／文：尚東美
灣區手記：鐵路債券 ／文：尚東美
印度停特區護照旅簽 BNO不受影響
印度停特區護照旅簽 BNO不受影響
耀興道清石未有期 路署：無路運機械
耀興道清石未有期 路署：無路運機械
15人涉非法收債被捕 包括持牌放債公司3人
15人涉非法收債被捕 包括持牌放債公司3人
【Emily】107新當然選委 許家印不再「當然」
【Emily】107新當然選委 許家印不再「當然」
【Emily】港鐵Last Day告別兩頭騰 江玉歡：全身心駐紮金鐘
【Emily】港鐵Last Day告別兩頭騰 江玉歡：全身心駐紮金鐘
【Emily】民政專員紛落區 油尖旺DO籲果欄工人夜晚搬貨細聲啲
【Emily】民政專員紛落區 油尖旺DO籲果欄工人夜晚搬貨細聲啲
【Emily】助威院整月餅 灣區護士獻「第一次」
【Emily】助威院整月餅 灣區護士獻「第一次」
【Emily】王逸戰願牆內朋友 早日與珍愛的人團聚
【Emily】王逸戰願牆內朋友 早日與珍愛的人團聚