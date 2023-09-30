中小學新生較預期多 學界：難扭跌勢 小一今年減55班收窄 料因港生回流、高才通子女

教育局每年3至5月向公營中小學發「開班信」，通知下學年的核准班數，到9月開學後再到各校「數人頭」，按結果決定最終班數。教育局昨稱，今學年的小一班數較核准班數增加4班。換言之，計及《小學概覽2023》載列的核准班數，最終小一班數按年淨減少55班；過去3個學年累計，小一共減少172班（見表）。

小一3年累計減172班

津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，回流港生或「高才通」子女較多屬高小、初中學生，對小一班數的影響不大，「（多4班）升勢並非很特別，若4班均未收足學額，（實際增加人數）或不足100」。他稱，適齡學童人口持續下跌，預計縮班潮將持續4至5年方漸趨平穩。他促請當局全面推行小班教學，並將有特殊教育需要（SEN）學生人數乘以1.2甚至2後計算開班數目，照顧着重招收SEN學童的學校。

自行分配收表 錦江暫理想

孔教大成：夠下年開兩班

升小一「自行分配學位」階段昨日截止申請。蘇炳輝稱，小學普遍收表情况遜去年，「沒怎麼聽過有校長說收得好好，普遍指今年接獲的申請表少於去年。」蘇炳輝不排除下學年續有小學「開不到小一」，形容收生「仍處於非常艱難的階段」。

本學年已有5間小學因收生不足而獲教育局「派0班」小一，包括中華基督教會長洲堂錦江小學。校長葉昌銳稱，收表數目「符合預期、尚算理想」，家長的確會考慮學校過往的收生表現，但相信他們交表反映對學校有信心。另一獲「派0班」的孔教學院大成小學表示，暫接獲的申請數目足夠開辦兩班小一。

9中學連續兩年兩班中一

中學方面，中一班數在「數人頭」後較5月核准班數增加7班。有9間中學連續兩個學年只有兩班中一，按最新開班機制，日後只能維持開兩班，不再有望開3班；今年沒有中學只開一班中一。中學校長會主席連鎮邦樂見「數人頭」後班數輕微上升，相信受惠港生回流或「高才通」子女就讀，但預計縮班情况仍與往年相若，學界長遠仍須應對人口結構式下跌，促當局逐步將小班教學推展至中學等。