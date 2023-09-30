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港聞

港聞二

港乒男女雙齊報捷 距獎牌一步之遙

【明報專訊】港隊昨於其他項目亦交出亮眼表現，其中乒乓球隊於男、女雙有黃鎮廷／何鈞傑及杜凱琹／朱成竹分途報捷闖8強，與獎牌一步之遙。高爾夫球港將許龍一則於男子個人賽戰畢次日後續踞榜首，加上他伙隊友在團體賽暫居次席，今、明兩天力爭雙金。

早前在團體賽失利的港乒轉戰單、雙打後續爭佳績，其中負傷出戰的杜凱琹伙拍朱成竹，昨於16強面對韓國組合李恩惠／梁夏銀雖先輸兩局，但背水一戰下連贏11：3、11：6、11：8，局數反勝3：2，今晚於8強若勝朝鮮組合將可穩奪獎牌。

許龍一爭港高球隊史首牌

男雙方面，黃鎮廷／何鈞傑昨則在未受太大考驗下以局數3：1淘汰塔吉克隊組合晉級，今午於8強惡鬥世界排名第一的國家隊組合樊振東／王楚欽。而黃鎮廷及後轉戰男單，以局數4：3力克日本隊好手吉村真晴同闖8強。

高爾夫球方面，22歲港將許龍一今屆初戰亞運表現突出，繼首日領先後，昨於次日男子個人賽打出低標準12桿的60，總成績以低標準22桿續居首，晉級今、明兩天的決賽輪，爭取隊史首面獎牌。其隊友張雄熙及黑純一同告出線，伍城鋒則未能晉級，但港隊在團體賽總成績仍以低標準38桿僅次韓國隊，同樣有望爭牌。許龍一賽後表示滿意發揮，並希望團體賽亦可奪牌而回。女子組方面，港將韓紫琳及劉弦闖決賽輪，惟陳芷澄意外被淘汰。而港隊在女團以低標準6桿並列第7位晉級決賽輪。

至於羽毛球港隊昨在男團8強雖有李卓耀爆冷擊敗世界三哥的奈良岡功大，但及後兩場男雙失利，以及伍家朗不敵西本拳太，以場數1：3反負出局，與獎牌緣慳。

（杭州亞運）

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