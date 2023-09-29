明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外

【明報專訊】巴士安全駕駛問題備受關注，城巴今年3月於全線車隊引入自行研發的安全駕駛系統，監察車速及車身傾側度等為車長駕駛表現評分，巴士若突然加速、急煞、急彎或持續偏側，車長會被扣分；系統亦會按路線特點提供駕駛提示，一旦偵測到巴士駛近交通黑點等潛在風險地點時，會預先發出語音提示。城巴表示，系統推出後整體意外率跌逾一成，涉及有人受傷的意外比率亦由之前平均每百萬公里約4.6宗，跌至4至8月的約3宗，反映系統有助確保行車安全。

整合運署數據司機意見

城巴自前年起研發系統並於今年3月應用。城巴意外預防經理余浩稱，外國研發的安全駕駛系統未必完全針對香港路况，自行研發好處在於可自行微調，例如系統可識別的70至80個交通黑點，以及常有車突然駛出易釀意外的違泊地點，是綜合運輸署資料和車長意見編製而成。

余稱，系統主要透過巴士內的陀螺儀及重力傳感器分析行車動態，當偵測到突然加速、急煞、急彎或持續偏側，會發聲及彈出「注意」提示，車長駕駛評分會即時被扣1至2分，由於各車長駕駛時數不一，系統會每日按過往7天表現調整分數。余稱，系統推出後，發現五至六成扣分事件與急煞有關，惟香港常人車爭路，有時急煞或迫不得已，扣分旨在提醒車長或可檢視駕駛方式，盡量減低乘客失平衡跌倒意外。

安排低分司機上駕駛改進班

車長評分分為5級，50分或以上屬「良好」，「卓越」需達約90分。城巴稱，系統推出後，整體車長平均分較前升逾兩成，初期僅三成多人獲良好或以上，現升至逾95%，僅約1%屬最低的「需改善」級別。至於會否設賞罰機制，城巴稱會定期檢視車長評分，正擬定獎勵標準及方式，低分不罰，但會安排駕駛導師以神秘乘客方式試搭，找出原因後再安排駕駛改進課程。城巴稱，因不同車款性能及避震力不一，未來會收集資料，進一步完善偵測準確度。

相關字詞﹕交通意外 安全駕駛系統 城巴

上 / 下一篇新聞

夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
復舞火龍 街塞人龍
復舞火龍 街塞人龍
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
旺角擲汽油彈 少年判教導所
旺角擲汽油彈 少年判教導所
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
的士短路自焚 座椅燒剩支架
的士短路自焚 座椅燒剩支架
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」