司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外

整合運署數據司機意見

城巴自前年起研發系統並於今年3月應用。城巴意外預防經理余浩稱，外國研發的安全駕駛系統未必完全針對香港路况，自行研發好處在於可自行微調，例如系統可識別的70至80個交通黑點，以及常有車突然駛出易釀意外的違泊地點，是綜合運輸署資料和車長意見編製而成。

余稱，系統主要透過巴士內的陀螺儀及重力傳感器分析行車動態，當偵測到突然加速、急煞、急彎或持續偏側，會發聲及彈出「注意」提示，車長駕駛評分會即時被扣1至2分，由於各車長駕駛時數不一，系統會每日按過往7天表現調整分數。余稱，系統推出後，發現五至六成扣分事件與急煞有關，惟香港常人車爭路，有時急煞或迫不得已，扣分旨在提醒車長或可檢視駕駛方式，盡量減低乘客失平衡跌倒意外。

安排低分司機上駕駛改進班

車長評分分為5級，50分或以上屬「良好」，「卓越」需達約90分。城巴稱，系統推出後，整體車長平均分較前升逾兩成，初期僅三成多人獲良好或以上，現升至逾95%，僅約1%屬最低的「需改善」級別。至於會否設賞罰機制，城巴稱會定期檢視車長評分，正擬定獎勵標準及方式，低分不罰，但會安排駕駛導師以神秘乘客方式試搭，找出原因後再安排駕駛改進課程。城巴稱，因不同車款性能及避震力不一，未來會收集資料，進一步完善偵測準確度。