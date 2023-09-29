明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開

【明報專訊】本港夏季流感未完，昨展開本年度季節性流感疫苗接種計劃，醫衛局長盧寵茂昨稱今年將迎來取消口罩令後首個冬季，料將面對較大挑戰，故提早中秋及國慶前展開計劃。近日急症室每日逾6000人次求診，內科和兒科病牀使用率逾100%，醫管局行政總裁高拔陞稱過去一周服務受壓，已加開近千張牀應對。有公院急症室醫生稱近期不少長者感染以往活躍於兒童的呼吸道合胞病毒（RSV），有專家認同今次高峰由長者感染RSV引起，料今年11月及明年1月分別現新冠和流感高峰。

衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，最新一周（9月17日至23日）實驗室流感病毒陽性百分比為13.47%，高於前一周11.59%及基線水平，料夏季流感將持續一段時間。醫管局數據顯示，急症室同期日均6162人次求診、1027人經急症室入住內科病房，內科及兒科病牀使用率分別106%及103%。另外，一名過往健康良好、無打本季流感疫苗的5歲女童，感染甲型H3流感後併發腦炎，上周三入住伊利沙伯醫院，翌晚離世，為今次夏季流感首宗兒童死亡。

醫管局加開千張病牀

籲輕症者轉門診私醫

醫管局行政總裁高拔陞稱近日急症室每天逾6000至7000人次求診，內科及兒科病牀使用率明顯上升，不少病房維持逾100%，醫管局已加強人手調配，醫院內部已加開數百至千張病牀，並加強化驗、病牀流轉及非緊急運送服務，呼籲輕症病人到普通科門診或私醫求診，減輕急症室壓力。

急症室醫生、醫學會會董李福基稱，近半月發燒求診者明顯增加，過去一周日均逾400病人求醫，情况堪比冬季高峰，憂未來數月更嚴峻。他稱不少住院長者感染RSV，病徵與一般上呼吸道感染無異，惟發燒時間較長。

近日長者染RSV比例高於流感

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，近日住院長者感染RSV比例高於流感，而以往冬季內科病牀使用率可超150%，現未為最壞。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日兒童及長者入院人數仍低於以往冬季高峰，相信醫管局削減非緊急服務足以應付，並稱上年度長者流感疫苗接種率不足五成，呼籲高危群組盡快接種疫苗。

被問本港會否引入海外藥廠XBB新冠疫苗，衛生防護中心總監徐樂堅稱，科學委員會下月將討論世衛最新建議，決定明年選擇哪款疫苗，政府會密切注意第三代及其他平台疫苗。

相關字詞﹕孔繁毅 李福基 新冠疫苗 許樹昌 醫管局 高拔陞 盧寵茂 醫務衛生局 流感

上 / 下一篇新聞

夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
復舞火龍 街塞人龍
復舞火龍 街塞人龍
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
旺角擲汽油彈 少年判教導所
旺角擲汽油彈 少年判教導所
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
的士短路自焚 座椅燒剩支架
的士短路自焚 座椅燒剩支架
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」