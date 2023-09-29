急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開

【明報專訊】本港夏季流感未完，昨展開本年度季節性流感疫苗接種計劃，醫衛局長盧寵茂昨稱今年將迎來取消口罩令後首個冬季，料將面對較大挑戰，故提早中秋及國慶前展開計劃。近日急症室每日逾6000人次求診，內科和兒科病牀使用率逾100%，醫管局行政總裁高拔陞稱過去一周服務受壓，已加開近千張牀應對。有公院急症室醫生稱近期不少長者感染以往活躍於兒童的呼吸道合胞病毒（RSV），有專家認同今次高峰由長者感染RSV引起，料今年11月及明年1月分別現新冠和流感高峰。
衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，最新一周（9月17日至23日）實驗室流感病毒陽性百分比為13.47%，高於前一周11.59%及基線水平，料夏季流感將持續一段時間。醫管局數據顯示，急症室同期日均6162人次求診、1027人經急症室入住內科病房，內科及兒科病牀使用率分別106%及103%。另外，一名過往健康良好、無打本季流感疫苗的5歲女童，感染甲型H3流感後併發腦炎，上周三入住伊利沙伯醫院，翌晚離世，為今次夏季流感首宗兒童死亡。
醫管局加開千張病牀
籲輕症者轉門診私醫
醫管局行政總裁高拔陞稱近日急症室每天逾6000至7000人次求診，內科及兒科病牀使用率明顯上升，不少病房維持逾100%，醫管局已加強人手調配，醫院內部已加開數百至千張病牀，並加強化驗、病牀流轉及非緊急運送服務，呼籲輕症病人到普通科門診或私醫求診，減輕急症室壓力。
急症室醫生、醫學會會董李福基稱，近半月發燒求診者明顯增加，過去一周日均逾400病人求醫，情况堪比冬季高峰，憂未來數月更嚴峻。他稱不少住院長者感染RSV，病徵與一般上呼吸道感染無異，惟發燒時間較長。
近日長者染RSV比例高於流感
港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，近日住院長者感染RSV比例高於流感，而以往冬季內科病牀使用率可超150%，現未為最壞。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日兒童及長者入院人數仍低於以往冬季高峰，相信醫管局削減非緊急服務足以應付，並稱上年度長者流感疫苗接種率不足五成，呼籲高危群組盡快接種疫苗。
被問本港會否引入海外藥廠XBB新冠疫苗，衛生防護中心總監徐樂堅稱，科學委員會下月將討論世衛最新建議，決定明年選擇哪款疫苗，政府會密切注意第三代及其他平台疫苗。