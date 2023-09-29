急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開

衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，最新一周（9月17日至23日）實驗室流感病毒陽性百分比為13.47%，高於前一周11.59%及基線水平，料夏季流感將持續一段時間。醫管局數據顯示，急症室同期日均6162人次求診、1027人經急症室入住內科病房，內科及兒科病牀使用率分別106%及103%。另外，一名過往健康良好、無打本季流感疫苗的5歲女童，感染甲型H3流感後併發腦炎，上周三入住伊利沙伯醫院，翌晚離世，為今次夏季流感首宗兒童死亡。

醫管局加開千張病牀

籲輕症者轉門診私醫

醫管局行政總裁高拔陞稱近日急症室每天逾6000至7000人次求診，內科及兒科病牀使用率明顯上升，不少病房維持逾100%，醫管局已加強人手調配，醫院內部已加開數百至千張病牀，並加強化驗、病牀流轉及非緊急運送服務，呼籲輕症病人到普通科門診或私醫求診，減輕急症室壓力。

急症室醫生、醫學會會董李福基稱，近半月發燒求診者明顯增加，過去一周日均逾400病人求醫，情况堪比冬季高峰，憂未來數月更嚴峻。他稱不少住院長者感染RSV，病徵與一般上呼吸道感染無異，惟發燒時間較長。

近日長者染RSV比例高於流感

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，近日住院長者感染RSV比例高於流感，而以往冬季內科病牀使用率可超150%，現未為最壞。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日兒童及長者入院人數仍低於以往冬季高峰，相信醫管局削減非緊急服務足以應付，並稱上年度長者流感疫苗接種率不足五成，呼籲高危群組盡快接種疫苗。

被問本港會否引入海外藥廠XBB新冠疫苗，衛生防護中心總監徐樂堅稱，科學委員會下月將討論世衛最新建議，決定明年選擇哪款疫苗，政府會密切注意第三代及其他平台疫苗。