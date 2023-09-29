業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」

【明報專訊】啟德郵輪碼頭上月初被旅客批評交通配套不足，政府其後用公帑實施5項補救措施疏導旅客。明年將推郵輪假期遊日本的永安旅遊，其董事兼行政總裁梁港蘭認為，登岸旅客大排長龍候車不理想，建議碼頭營運商與政府協作長期提供巴士特別班次來回港鐵或市中心，相信「交通到，人流自然會到」。對於碼頭旁社區隔離設施，梁稱並非值得參觀的地方，令抵港旅客感受不好，建議當局利用有關土地重新打造旅遊配套吸引遊客到訪。
文體旅局：不會長用公帑處理
文體旅遊局昨回覆稱，繼上月初政府就疏導郵輪碼頭旅客統籌交通安排後，碼頭營運商會繼續與郵輪公司、旅行代理商等協調並「量身訂造」妥善交通規劃和安排；如個別郵輪以包船形式營運，營運商需與包船公司協調交通安排。局方稱政府會繼續密切留意並監督碼頭營運商工作，不會長期用公帑處理交通安排，為疏導郵輪旅客的免費交通服務已逐步減少。
至於會否考慮拆除大型社區隔離設施並更改土地用途，發展局稱，相關政策局和部門正就設施未來安排作詳細評估，有決定後會適時公布。
梁港蘭受訪提到，公司旅行團及自由行業務分別恢復至疫前約七成及近八成，而疫後港人出遊日數增多，旅客改為偏好深度遊。她說航空公司航班和人手未完全恢復，導致機票價格升約兩成，成為旅遊業復蘇樽頸位，其公司正尋找不同出路解決機位不足，包括農曆新年承包哥斯達郵輪3條赴日航次，其中九州10天環島遊產品，整體3000多人載客量中已售出三分之一，包食宿售萬多元，估計若以飛機開辦類似團種價格最少多一倍。
永安旅遊明年成立60周年，梁認為最大挑戰是疫情，現時門店由疫前10多間減至6間，慶幸早前開發應用程式，逾95%酒店及機票預訂均於程式自行辦理，門店用作服務年長客為主。她稱隨航班供應明年中後復常，料今年第四季營業額重回八成，盼明年回復至疫前水平，目標多聘50名領隊。