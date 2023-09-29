明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」

【明報專訊】啟德郵輪碼頭上月初被旅客批評交通配套不足，政府其後用公帑實施5項補救措施疏導旅客。明年將推郵輪假期遊日本的永安旅遊，其董事兼行政總裁梁港蘭認為，登岸旅客大排長龍候車不理想，建議碼頭營運商與政府協作長期提供巴士特別班次來回港鐵或市中心，相信「交通到，人流自然會到」。對於碼頭旁社區隔離設施，梁稱並非值得參觀的地方，令抵港旅客感受不好，建議當局利用有關土地重新打造旅遊配套吸引遊客到訪。

文體旅局：不會長用公帑處理

文體旅遊局昨回覆稱，繼上月初政府就疏導郵輪碼頭旅客統籌交通安排後，碼頭營運商會繼續與郵輪公司、旅行代理商等協調並「量身訂造」妥善交通規劃和安排；如個別郵輪以包船形式營運，營運商需與包船公司協調交通安排。局方稱政府會繼續密切留意並監督碼頭營運商工作，不會長期用公帑處理交通安排，為疏導郵輪旅客的免費交通服務已逐步減少。

至於會否考慮拆除大型社區隔離設施並更改土地用途，發展局稱，相關政策局和部門正就設施未來安排作詳細評估，有決定後會適時公布。

梁港蘭受訪提到，公司旅行團及自由行業務分別恢復至疫前約七成及近八成，而疫後港人出遊日數增多，旅客改為偏好深度遊。她說航空公司航班和人手未完全恢復，導致機票價格升約兩成，成為旅遊業復蘇樽頸位，其公司正尋找不同出路解決機位不足，包括農曆新年承包哥斯達郵輪3條赴日航次，其中九州10天環島遊產品，整體3000多人載客量中已售出三分之一，包食宿售萬多元，估計若以飛機開辦類似團種價格最少多一倍。

永安旅遊明年成立60周年，梁認為最大挑戰是疫情，現時門店由疫前10多間減至6間，慶幸早前開發應用程式，逾95%酒店及機票預訂均於程式自行辦理，門店用作服務年長客為主。她稱隨航班供應明年中後復常，料今年第四季營業額重回八成，盼明年回復至疫前水平，目標多聘50名領隊。

明報記者 施晉宇

上 / 下一篇新聞

夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
復舞火龍 街塞人龍
復舞火龍 街塞人龍
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
旺角擲汽油彈 少年判教導所
旺角擲汽油彈 少年判教導所
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
的士短路自焚 座椅燒剩支架
的士短路自焚 座椅燒剩支架
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」