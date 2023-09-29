業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」

文體旅局：不會長用公帑處理

文體旅遊局昨回覆稱，繼上月初政府就疏導郵輪碼頭旅客統籌交通安排後，碼頭營運商會繼續與郵輪公司、旅行代理商等協調並「量身訂造」妥善交通規劃和安排；如個別郵輪以包船形式營運，營運商需與包船公司協調交通安排。局方稱政府會繼續密切留意並監督碼頭營運商工作，不會長期用公帑處理交通安排，為疏導郵輪旅客的免費交通服務已逐步減少。

至於會否考慮拆除大型社區隔離設施並更改土地用途，發展局稱，相關政策局和部門正就設施未來安排作詳細評估，有決定後會適時公布。

梁港蘭受訪提到，公司旅行團及自由行業務分別恢復至疫前約七成及近八成，而疫後港人出遊日數增多，旅客改為偏好深度遊。她說航空公司航班和人手未完全恢復，導致機票價格升約兩成，成為旅遊業復蘇樽頸位，其公司正尋找不同出路解決機位不足，包括農曆新年承包哥斯達郵輪3條赴日航次，其中九州10天環島遊產品，整體3000多人載客量中已售出三分之一，包食宿售萬多元，估計若以飛機開辦類似團種價格最少多一倍。

永安旅遊明年成立60周年，梁認為最大挑戰是疫情，現時門店由疫前10多間減至6間，慶幸早前開發應用程式，逾95%酒店及機票預訂均於程式自行辦理，門店用作服務年長客為主。她稱隨航班供應明年中後復常，料今年第四季營業額重回八成，盼明年回復至疫前水平，目標多聘50名領隊。

明報記者 施晉宇