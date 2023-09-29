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港聞

港聞二

難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」

【明報專訊】屹立大角嘴逾半世紀、專售香燭及文具的「寶元號」將結束門市，搬入工廈。 「沒有什麼難忘，有人問我李小龍出殯是怎樣？我看着他出殯，可以怎樣，走了半條街而已。」79歲的老闆方啟波說。數十年光陰，他見證不同時代下的大角嘴，甚至六七暴動時店外被放「土製菠蘿（炸彈）」。

方啟波說六七暴動時，四處都是「菠蘿」（炸彈）。當時仍在大角嘴道181號地舖的寶元號，門外曾被人放炸彈。那年他不過20來歲，年少氣盛，「我說『假嘢嚟啫，搵枝竹撩下佢係唔係啦』，其他人就說『唔好呀』，接着有人報警」。警察到場後要求所有店舖關門，並拿槍指向樓上住戶要求關窗，「困了半日，然後來了一輛警車，找個人去拆炸彈，『嘭』一聲就沒事了」。

「還有一個故事很過癮。」方啟波憶述，利得街曾有一個賊竇，某日脅持一輛小巴來到大角嘴道附近天橋，「只有一個警察看着那輛車，不讓別人過馬路」，懵然不知的他直接走過馬路，「他（警察）向我嘴噏噏，那時才知有個人拿着槍到處走，脅持了小巴，還扔在這裏」。

誰家紅白二事都來請教

一同打理寶元號的還有方啟波的兩名胞妹。排第十的妹妹分享，由於店舖位於九龍殯儀館對面，所以但凡誰家有紅白二事，總會向她請教。她以通勝為例，工場負責印刷通勝，再賣給寶元號零售，「別人想買，就會來我們這個門市，別的店沒有或很少賣這些」，但隨着寶元號結束門市，「大角嘴來說，是買少見少」。

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