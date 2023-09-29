強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得

明報記者 潘明卉

走進寶元號，像極了一間博物館，左邊貨架擺滿元寶、蠟燭等拜神用品，右邊放了筆記簿、美勞用具，上方懸掛各式動物造型的燈籠。甫坐下，戴眼鏡、略微駝背的老人慢慢走來，他是守候店舖大半生的老闆方啟波。

百年來數度遷舖

1960年代起扎根大角嘴

一問起寶元號歷史，方啟波便侃侃而談。其父親於1924年在旺角洗衣街開設寶元號地舖及工場，經營元寶等紙製拜神用品的製造及批發生意。至1960年代初，因發展商收樓，方母將居所及店舖遷至大角嘴洋松街的住宅大廈。

父親早早離世，使年僅14、15歲的方啟波要幫母親打理店舖，「當時由工廠轉做買賣經營，要從別的地方入貨賣，樓上舖沒有電梯，搬上搬下很辛苦」。1965年，方母認為門市生意可為，於是租下九龍殯儀館附近地舖，寶元號從此扎根大角嘴道。

兩三年後，寶元號再度因收樓遷至鄰近地舖，1994年又因業主加租，遷往早年斥資買下的大角嘴道187號地舖，一直經營至今。守護寶元號大半生，方啟波原本想做的卻是公務員，「會考後找到公務員工作，但媽媽說不可以，不行就算了，那我就考珠記（珠海書院）」。

沒料老店卻再迎來轉變，大角嘴道177至191號舊樓獲土地審裁處批准強拍，恒地最終以6.97億元奪下並統一物業業權，料將重建。

曾引案例抗爭 土地審裁處不接納

方啟波說試過掙扎，曾聘請測量師和律師計算業權及查找成功案例，但最終土地審裁處沒接納他提出的理據。新業主下月中將接手業權，方啟波說賠償不足在同區買到與寶元號面積一樣的舖位，「你賠番嚿肉比我，係唔夠你攞走我身上面嘅肉」。

至於未來有何打算，方啟波說只能大平賣清貨，暫會搬到對面工廈德讚中心安定下來，日後若有機會還是希望另覓地舖重開門市，「我都老了，我兩個妹妹肯做就做，不想做也就算了」。

中秋前夕，不少街坊來買燈籠。他感慨以前還會請師傅手製燈籠，但隨着師傅老去甚至入安老院，如今也只能批發現成燈籠。老店今日將在街上度過最後中秋，他道來淡然，一如往昔吃月餅和生果度過這天。