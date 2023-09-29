明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

強拍逼遷 百年紙紮店最後中秋 寶元號老闆：時代洪流 輪不到我捨不得

【明報專訊】走在大角嘴街頭，總能看見充滿歲月痕迹的老店。近百年「寶元號」經歷數度搬遷，最終在大角嘴道落地生根，卻難敵時代洪流，近日因舊樓強拍，下月將結束逾半世紀的門市生意搬至工廈。中秋前夕，店外高掛色彩繽紛的燈籠，每當街坊前來選購，老闆方啟波總會拿起那根超過60年歷史的竹竿為他們一一取下。他無奈嘆道，「這個時代洪流是這樣，你問可不可惜，我覺得是可惜，但生命就是這樣，我現在都79歲了，哪天撒手人寰，這就沒了嘛，也輪不到我說捨不捨得。」

明報記者 潘明卉

走進寶元號，像極了一間博物館，左邊貨架擺滿元寶、蠟燭等拜神用品，右邊放了筆記簿、美勞用具，上方懸掛各式動物造型的燈籠。甫坐下，戴眼鏡、略微駝背的老人慢慢走來，他是守候店舖大半生的老闆方啟波。

百年來數度遷舖

1960年代起扎根大角嘴

一問起寶元號歷史，方啟波便侃侃而談。其父親於1924年在旺角洗衣街開設寶元號地舖及工場，經營元寶等紙製拜神用品的製造及批發生意。至1960年代初，因發展商收樓，方母將居所及店舖遷至大角嘴洋松街的住宅大廈。

父親早早離世，使年僅14、15歲的方啟波要幫母親打理店舖，「當時由工廠轉做買賣經營，要從別的地方入貨賣，樓上舖沒有電梯，搬上搬下很辛苦」。1965年，方母認為門市生意可為，於是租下九龍殯儀館附近地舖，寶元號從此扎根大角嘴道。

兩三年後，寶元號再度因收樓遷至鄰近地舖，1994年又因業主加租，遷往早年斥資買下的大角嘴道187號地舖，一直經營至今。守護寶元號大半生，方啟波原本想做的卻是公務員，「會考後找到公務員工作，但媽媽說不可以，不行就算了，那我就考珠記（珠海書院）」。

沒料老店卻再迎來轉變，大角嘴道177至191號舊樓獲土地審裁處批准強拍，恒地最終以6.97億元奪下並統一物業業權，料將重建。

曾引案例抗爭 土地審裁處不接納

方啟波說試過掙扎，曾聘請測量師和律師計算業權及查找成功案例，但最終土地審裁處沒接納他提出的理據。新業主下月中將接手業權，方啟波說賠償不足在同區買到與寶元號面積一樣的舖位，「你賠番嚿肉比我，係唔夠你攞走我身上面嘅肉」。

至於未來有何打算，方啟波說只能大平賣清貨，暫會搬到對面工廈德讚中心安定下來，日後若有機會還是希望另覓地舖重開門市，「我都老了，我兩個妹妹肯做就做，不想做也就算了」。

中秋前夕，不少街坊來買燈籠。他感慨以前還會請師傅手製燈籠，但隨着師傅老去甚至入安老院，如今也只能批發現成燈籠。老店今日將在街上度過最後中秋，他道來淡然，一如往昔吃月餅和生果度過這天。

上 / 下一篇新聞

夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
新聞界國慶酒會 李家超：港媒有責「站歷史正確一方」
復舞火龍 街塞人龍
復舞火龍 街塞人龍
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款
旺角擲汽油彈 少年判教導所
旺角擲汽油彈 少年判教導所
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
控妨礙司法11月再訊 鄧燕娥妹保釋禁離港
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
董建華卸任團結基金主席 陳智思接棒
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
女兒房檢槍械 官信父不知情裁管有罪脫
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
收留流浪狗 貨櫃屋起火22犬喪生
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
房協虧損擴大 研借貸改投資組合
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月
的士短路自焚 座椅燒剩支架
的士短路自焚 座椅燒剩支架
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
管道兩死事故列誤殺 檢控二判拘大判經理 曾言建築工程呈報機制年內修例 勞處：正檢視
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
地盤塌石屎擊穿棚架 私家車遭「腰斬」
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
難忘六七暴動 舖前爆「菠蘿」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
業界倡長期特別班次載郵輪碼頭客 「交通到 人流到」
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
灣區手記：東莞行 ／文：尚東美
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
急症求診近冬季高峰 流感接種昨提早展開
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
為疑餓死智障兄弟難過 盧寵茂：醫院社工已「很盡責」
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
司機急彎急煞扣分 城巴研發監控系統減意外
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】全港7萬國旗區旗 十一多過七一
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】600的士棄停擺 警：曾提醒顧他人權利
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】海洋公園哈囉喂開鑼 逃離恐怖鬼校
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】民研：13局長民望升 孫玉菡支持度最高
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」
【Emily】選管會新標誌 三角寓意「公開誠實公平」