同性婚姻替代框架 政府擬保延期處理權利

據悉，訟訴雙方無反對終院批准的濟助內容，包括現行沒有確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，但政府一方想保留申請延長處理期限的權利。雙方下一步程序將爭拗訟費。政府發言人回覆本報稱，案件法律程序尚未完全完成，現階段不宜評論。

早前終院判辭裁定政府未履行「積極義務」為同性伴侶確立替代框架，有關命令暫緩兩年生效。中大性別研究課程副教授孫耀東表示，婚姻制度以外替代框架、如民事結合，在全球超過30個司法管轄區早已實行，可供當局參考，政府思考期愈長，代表延續同性伴侶所面對的問題。

孫又指，政府接下來應提供清晰時間表，交代立法或行政步驟，例如何時做公眾諮詢及參考其他地區做法，在限期內充分了解同性伴侶權益持份者的想法，才是負責任的做法。

【案件編號：FACV14/22】