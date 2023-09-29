「分身」脅兩女性交 社區主任囚33月

報稱社區主任的黃煒龍（圖，案發時19歲），被裁定一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為及兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪罪成。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y，當時均26歲；Y最終就範，X則無依從。

求情稱不涉暴 認大部分案情

姚官引述被告背景報告稱，被告案發時為中六學生，兼任社區主任，過往無刑事定罪紀錄。辯方求情稱，本案不涉使用暴力和未成年少女，被告審訊時承認大部分控方案情，節省法庭時間。他親撰的求情信稱因案飽受精神困擾，明白失去自由的痛苦。辯方又謂「人誰無過」，並呈上被告家人、區議員的求情信，他們形容被告本性善良、樂於助人、關心社會；其女友表明已原諒他。

姚官判刑稱，被告虛構故事，威迫X和Y，稱朋友認識警隊高層，對方有黑社會背景，所以報警、金錢都無法解決問題，令二人更害怕。就案情而言，企圖威脅性交罪以監禁2年半為量刑起點，兩項威脅性交罪則各可處3年監禁。考慮被告過往無定罪紀錄、同意大部分案情，3罪量刑起點各下調半年，部分刑期同期執行，判囚2年9個月。

【案件編號：DCCC 628/22】