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垃圾徵費指引倡物管「包底」 環團質疑守法者變「雙重付款」

【明報專訊】垃圾徵費明年4月1日實施，屆時市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾。環保署為物管公司、法團及清潔承辦商發出良好作業指引，建議清潔工在設垃圾槽的大廈，以大型指定垃圾袋收集各層違規垃圾，始交食環署，以符法例。綠領行動認為，物管公司要付費購垃圾袋為違規垃圾「包底」，但住戶垃圾袋中亦可能混入違規垃圾，最終變「大袋包細袋」，變相雙重徵費，對守法住戶不公平；另一指引容許物管公司於清潔服務合約加入「全包」條款，有違污者自付精神，守法者需為違規者「埋單」，並不公平，擔心不能達到預期的減廢效果。

環保署：初期供袋收違規垃圾

環保署回覆稱，政府預期垃圾徵費初期會有違規棄置垃圾的情况，署方會向設垃圾槽的大廈提供240及660公升的垃圾袋，收集違規垃圾，而非用作收集指定袋的垃圾，不會出現雙重徵費。署方又稱香港約有11%住宅樓宇設垃圾槽。至於指引容許以「全包」方式處理違規垃圾，環保署預期違規棄置垃圾問題會於徵費初期出現，建議清潔承辦商估計指定袋的基本用量，方便計算額外開支。

綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍認為，指引要求住戶丟棄垃圾時，以指定垃圾袋包好垃圾，但垃圾袋經過垃圾槽及壓縮系統後會破損，亦難抽出違規垃圾，認為環保署建議難實行，變相鼓勵物管公司為規違者「包底」，費用轉嫁至住戶身上，例如增加管理費。

指引亦稱，因清潔承辦商難準確估算處理合法及違規垃圾的開支，「不應要求清潔承辦商以『全包』形式負責所有相關開支」。綠領行動總幹事何漢威指出，「不應」包底等字眼過輕，認為應用「禁止」；據該組織了解，有物管公司於合約列明，清潔公司須承擔垃圾徵費涉及的額外費用，即以「全包」方式徵收垃圾費。

物管界：倘不容包底 難解問題

香港物業管理公司協會前會長陳志球預料，徵費初期會有違規情况，若不容許為違規垃圾「包底」，食環署可拒收，無其他方法解決問題。他強調以大型垃圾袋收集違規垃圾是「最後手段」；又說政府推行垃圾徵費試驗計劃多年，相信守法市民佔多數，物管公司會勸喻住戶使用指定垃圾袋。

工會：監察責任推清潔工

清潔服務業職工會長黃迺元表示，指引未釋除業界疑慮，認為政策將監察違規垃圾責任推給前線清潔工，不少工友擔心誤墮法網。他擔心流失大量清潔工，影響處理垃圾程序。

相關字詞﹕垃圾徵費

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