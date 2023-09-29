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邵獎伙伴「桂冠論壇」遭黑客勒索 拒交贖金11月論壇續行 議員：接連出事應增罰則

【明報專訊】繼數碼港及消委會早前遭黑客入侵，與邵逸夫獎合作的香港桂冠論壇委員會，昨公布於前日發現電腦系統遭黑客以勒索軟件入侵，正評估個人資料外泄程度，強調不會交贖金。據論壇網頁「私隱政策聲明」，其個人資料蒐集範圍包括護照或香港身分證詳情、通訊地址、聯繫電話等。個人資料私隱專員公署表示，事發當日已收到通報。選委界立法會議員吳傑莊稱，同類事件接連發生，促當局檢視法例，例如透過罰則，使機構更重視資訊保安。

正評估個人資料外泄程度

香港桂冠論壇委員會由香港傑出人士和學者組成，主席為理大前校長唐偉章，委員包括邵逸夫獎基金會主席陳偉文、行會成員任志剛、立法會前主席范徐麗泰、港大前校長徐立之、醫管局主席范鴻齡、李兆基基金代表李家誠等。合作機構包括法國駐港澳總領事館、數碼港、科技園公司、教資會等，亦包括8間資助大學、都會大學及恆生大學。

成員包括范太任志剛李家誠

伙伴法領館數碼港八大

論壇委員會昨稱，前日發現電腦系統於辦公時間外被入侵，高度關注事件，已立即採取應對方案，包括關閉受影響電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助，並向警方報案。委員會向論壇和過往活動參與者、合作機構致歉，而今年11月13至18日舉行的首屆香港桂冠論壇會按原計劃舉行。

網頁稱蒐護照身分證地址

11月論壇8國學者參與

參與論壇的暫包括23名往屆邵逸夫獎得獎者，來自美、德、英、法、日、加等8國家，包括2020年諾貝爾物理學獎得獎者、德國馬克斯普朗克地外物理研究所長萊因哈德‧根舍（Reinhard Genzel），委員會昨未交代有哪些資料外泄，僅稱正評估，有消息會即時公布。

私隱署：已展循規審查

翻查論壇網頁「私隱政策聲明」，個人資料蒐集範圍可能包括全名、出生日期、個人相片、學術和研究背景、學業狀况及成績、簡歷等，個人資料保密並保留不超過7年。若申請人未被錄取，個人資料會在活動完結後一年內刪除，姓名及聯繫方式除外。

私隱公署稱，已按既定程序展開循規審查，亦已建議有關機構盡快通知受影響者，截至昨日未收到事故相關的查詢或投訴。

類似事故接踵發生，吳傑莊向本報稱，黑客組織會不斷在網上「掃（尋找目標）」，未必針對特定機構，「只要你的機構有漏洞，就會入侵」。他促各機構將重要資料分隔儲存，建議當局檢視法例，加強機構為資訊保安問責，舉例若外國機構有資料外泄須罰款。

相關字詞﹕香港桂冠論壇委員會 資料外洩

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