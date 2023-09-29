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港聞

港聞二

旺角擲汽油彈 少年判教導所

【明報專訊】案發時15歲的少年涉於2020年5月1日在旺角界限街投擲汽油彈，並以鐵釘破壞駛經車輛的車胎，他承認企圖縱火、企圖刑事損壞、管有物品意圖摧毁或損壞財產共3罪。法官昨在區院判刑，形容被告案發時是「有如白紙的15歲小伙子」，無社會歷練、分析能力和無人適當引導，落入「狂熱的政治漩渦」，干犯破壞社會安寧的罪行，所幸案中無人受傷，接納建議判被告入教導所。

官指無社會歷練墮政治漩渦

辯方求情稱，被告賴卓豐（現年19歲）的母親於2018年去世，令被告頓失人生方向和指導，他承認因社會氣氛和遭朋輩利用犯案，認為這是他人生污點，同時是轉捩點，承諾增值自己重新做人；賴的姊姊則說他與母親性格相似，勇於表達、敢作敢言，但亦帶股衝動，錯誤了解公義的表達。

法官陳廣池判刑時表示，旺角大埔道的「安全屋」與涉案地點僅步行距離，和共犯明顯是有備而來，他被捕時襪子內藏安全屋鑰匙，身旁有打火機和兩條有鐵釘的膠管；現場所見，被告曾投擲汽油彈，背囊亦有7支空樽和1支「準備就緒」的汽油彈，一旦投擲可製造恐慌和混亂。陳官最終判被告入教導所。

【案件編號：DCCC 88/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 企圖縱火 旺角 反修例事件

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