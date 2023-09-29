潛逃4人認罪 「健仔」另認暴動襲警 案情指兩被告付「升旗易」55萬 被要求拍片籌款

本案首被告馮清華（現年24歲，下同）早前認罪，被判囚4年。其餘被告曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲）昨亦在區院認罪。法庭為黃姓男生索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

控：指證口供無幫助

辯：促被告認罪 冀酌情減刑

辯方求情稱，曾、王均有錄取不損權益口供，指證同案被告。控方在法官詢問下確認，警方一早掌握相關資料，其口供無實質幫助。辯方爭議，被告口供能增強針對其他被告的證據，促其他被告認罪，望法庭酌情減刑。

案情稱開槍警「用合法武力」

曾志健認暴動罪和涉襲擊向他開槍的警長54253的襲警罪，另一項襲警罪存檔法庭。根據案情，案發時一行警員往荃灣鱟地坊方向撤退，曾氏以金屬棒攻擊警員23505，警長54243拔出佩槍戒備，曾氏擊打警長持槍的右臂時，警長「正當地執行職務而使用合法武力，向被告身驅主體發射一槍」，被告倒地，送院途中被捕。

至於潛逃案，根據控方案情，該案涉YouTube頻道「升旗易得道」，第五被告葉豪為頻道僱員，據他理解頻道會支援社運「手足」生活及打官司。另4名被告（包括馮清華）均涉刑事案，其後缺席聆訊，並獲頻道成員陳世德、「Rico」和葉豪等人協助匿藏及安排逃離香港。陳後來自稱涉及案件要移民英國，安排葉豪及其他頻道成員照顧4人，帶到荃灣和葵涌多個單位匿藏，其間要求他們拍片籌款，否則不安排離港。陳曾向王愷銘及黃姓男生分別收取20萬元及35萬元潛逃費，但計劃不了了之。

2020年10月27日，陳安排4人前往美國駐港澳總領事館尋政治庇護，但領事要求離開，當中王愷銘是美國公民。去年7月13日，「Rico」安排4人離港，4人抵北潭涌後被捕，葉豪同晚被捕。

葉在警誡會面表示，他每月收取兩至三萬元照顧各被告食宿，但他沒追問離港事宜；至2021年8至9月底，他覺得事態嚴重，亦出現金錢爭執，遂表明不會協助各被告離港並離職。

【案件編號：DCCC 485/20、96/23】

（反修例風暴）