十一煙花復辦港九封路 警：不容暴力危害公安

警方昨回覆查詢稱，截至周三（27日）未接獲任何團體通知擬於周日舉行公眾活動。被問到若出現示威如何處理，西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝稱，警方一直以公平公正、不偏不倚態度處理公眾集會遊行及示威，重申表達訴求要遵守法例及社會秩序，警方不容許暴力事件；又提醒參與者不應阻塞道路或做出危害公眾安全的行為，若有人犯罪會果斷執法。

紅磡海濱有工程 不開放賞煙花

劉稱，當晚7時起會封閉西九龍文化區及尖沙嘴市中心近維港一帶車場；7時半起封閉尖沙嘴西面近天星碼頭一帶車場；9時會封閉柯士甸道西及金巴利道等。劉提醒，紅磡海濱範圍正有工程，未能開放作觀賞區；又說封路期間所有違泊或阻塞交通的車輛會即時拖走，建議司機留意當晚封路及改道安排。

港島交通部執行及管制組警司林知行表示，港島中區、灣仔區、東區均有封路，其中灣仔當晚7時半起會封閉灣仔北一帶，8時15分把分域街及港灣道等列入封路範圍；8時55分封閉謝斐道及駱克道等路段。至於中環灣仔繞道、東區走廊及山頂交通亦有封路及改道安排，建議市民出行前瀏覽運輸署網頁，在特別交通及運輸措施中取得最新資訊。

紅館辦國慶文藝晚會 稱料促經濟

另外，10月1日紅館會舉行「攜手共融 同賀國慶」文藝晚會，將有唱歌、街舞和武術表演等。國慶執委會執行主席蔡冠深稱，今年全數5600張門票數天內由工聯會和廣東社團等派出。他說晚會有65個媒體和應用程式直播和轉播，較去年40個多；去年最高峰有100萬人觀看，料今年觀看人數逾100萬。蔡認為晚會能吸引遊客來港購物，觀眾及後亦會到尖沙嘴賞煙花，相信晚會可促進本港經濟。