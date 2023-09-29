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夜市供電續不穩 局方：誤經工地已糾正 稱個別攤檔昨晚8時半全面解決

【明報專訊】「香港夜繽紛」頭炮灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」，場內攤檔無電力供應問題至昨日仍未完全解決，發展局昨回覆查詢解釋無電原因涉及夜市承建商周二把駁上電源的電線誤經土拓署工地，經溝通已糾正；又稱局方、機電署及政府承辦商昨已全力協助夜市承辦商，確保攤檔電源充足穩定。本報昨在場觀察，有攤檔至昨晚6時仍沒電，有電的攤檔亦稱供電不穩。發展局昨深夜於社交平台稱，局長昨晚8時到訪夜市，個別攤檔供電問題至8時半全面解決。

國慶日須下午收檔捱批 加深夜時段

另外，夜市於國慶日原定提早下午4時「收檔」，遭檔主質疑安排諷刺，發展局昨午公布延長收檔時間至下午5時，另重開晚上時段，夜市可於晚上10時半後營業至最遲凌晨2時。有檔主擔心晚上11時後人流漸減，或未能彌補額外開支。

灣仔、觀塘及西環3個海濱夜市為「香港夜繽紛」重頭戲，灣仔夜市前日開鑼，後兩者今日開幕。灣仔夜市無電問題由周二檔主進場準備當日起連續第三日未完全解決，發展局昨午稱， 機電署及政府承辦商昨早已到場增加電力供應裝置、確保攤檔所需額外電力接駁妥當安全及在傍晚6時前獲足夠額外電力運作。

傍晚有檔稱雪櫃仍未能用

不過，本報記者昨日觀察，大部分攤檔傍晚6時仍因供電問題而未能完全營業，大會提供的基本電力只夠開一兩個爐，個別攤位更連基本電力都未有，只能賣乾貨、涼拌和飲料。晚上7時有更多攤檔獲電，但供電不穩，有賣墨魚丸攤檔員工指着電掣形容不時「閃下閃下」，雪櫃仍未能啟用。

發展局早前回覆本報稱，局方免租提供場地和設置，明確要求聯辦機構不得向攤檔收取租金或其他費用，惟本報前日報道，供電不足下有燒烤檔主花萬多元額外買電。發展局事隔兩日於昨日回應事件，稱聯辦機構已確認不會收額外供電費用，會盡快向攤檔退款，未來額外電力開支由局方承擔。不少檔主歡迎，亦有檔主稱前晚已因電力供應不足蒙受損失，包括生意額、運輸和冷藏等費用。

額外供電費公帑承擔

除電力供應問題，有檔主昨早於電台受訪時質疑國慶當日夜市安排，檔主汪先生原期待國慶日可帶動人流和生意，惟被告知因人流管制，當日僅可營業至下午4時，檔主可留在現場看煙花，質疑安排諷刺。發展局昨午公布放寬，夜市本地小食店主程先生認為安排尷尬，因攤位員工日薪以小時計算，質疑停市的數小時仍需支薪，亦沒信心晚上11時後人流收入足夠彌補相關支出。

港島總區交通部執行及管制組警司林知行昨回應稱，留意到發展局最新公布，不論是早前抑或最新安排，均希望把事情做到「盡善盡美」，在便利與維持公眾秩序和公眾安全間取得平衡。

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