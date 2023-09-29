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港聞二

大灣區潮行GBA：潮玩之都東莞遊

【明報專訊】北上除了在深圳關口附近逛商場，還可探索大灣區其他地方，例如近年積極發展潮玩產業的東莞，市中心一帶有別處少見的潮玩景點。如果厭倦了深圳商場的千篇一律，不妨坐上高鐵，趁中秋假期來一日東莞潮玩之旅。

雖然受國際環境等影響，今年東莞製造業表現疲弱，但有「世界工廠」之稱的東莞，產業發展仍具備良好基礎，以玩具為例，全國85%的潮玩產品便產自東莞。除了生產這一環，東莞亦積極推動原創潮玩IP（品牌），並營造市內的潮玩消費、文化及旅遊氣息。今年7月，東莞更獲中國玩具和嬰童用品協會授予全國首個「中國潮玩之都」稱號。以下介紹東莞值得一去的潮玩之地。明報記者 陳子凌

（1）東莞漫畫圖書館

地址：東莞市鴻福路98號東莞圖書館3樓

開放時間：10:30-17:30（周一、周五上午閉館）

東莞漫畫圖書館設立於2004年，是中國首個以動漫為專題的圖書館。據官方介紹，漫畫圖書館收藏各類漫畫逾12萬冊、漫畫報刊70多種，並設動漫專題資源庫，是內地館藏系統最完備的動漫文獻信息中心。

可能大家以為漫畫圖書館收藏的都是內地漫畫，其實還有Marvel、DC等英文及日韓漫畫，中文漫畫亦有繁體及簡體版本。另外，考慮到部分漫畫涉及賭博、暴力，因此題材敏感的都放在參考閱讀區，18歲或以上方可進入，港人入內須出示回鄉證。

（2）浪里匯IN WAVE

地址：東莞大道116號東莞軌道交通大廈B1層

開放時間：10:00-22:00

從鴻福路站坐地鐵到西平站A出口，是開業數月的潮玩地下街區浪里匯，內有各式玩具、原創手辦、日美漫手辦、汽車及火車模型、動漫角色擺設、盲盒、版畫藝術，以及潮流服飾等。由於開業未久，尚待更多商家進駐。

（3）海德‧匯一城

地址：鴻福路200號

開放時間：

周日至周四10:00-22:00

周五及周六10:00-22:30

X11旁的海德‧匯一城是大型商場，共分4區，其中一區及二區為特色步行街，咖啡店、茶飲及餐廳林立，遊人可坐在室外喝咖啡，相約三五知己聊天，與民盈‧國貿城相比另有一番風味。

（4）X11潮玩集合店

地址：鴻福路200號海德廣場

開放時間：10:00-22:00

從鴻福路站B1出口上到地面，映入眼簾的是一座12米高的籃球角色IP「Laura」，是東莞潮玩的地標擺設，Laura旁邊就是內地KK集團旗下潮玩零售品牌店X11的華南旗艦店。

華南旗艦店分兩層，有各類潮玩盲盒、模型、手辦、積木等商品及展示櫃。一入門口，左右是兩幅大型盲盒牆，店內亦有高達、多啦A夢等大型擺設，購物打卡兩相宜。

（5）民盈‧國貿城

地址：鴻福東路1號

開放時間：周日至周四10:00-22:00

周五及周六10:00-22:30

如果覺得不逛商場就不算北上，那麼位於鴻福路地鐵站上蓋的民盈‧國貿城就非去不可。該處純商業面積達30萬平方米，與香港會展中心總面積相若。受港人歡迎的內地品牌如鮑師傅、奈雪的茶等一應俱全，唯一要擔心是商場太大可能會迷路。

點樣去

乘高鐵到虎門站或東莞站，轉東莞地鐵2號線至鴻福路站

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