【Emily】促修例懲白牌車 的士申停擺被拒 稱警暗示臨近國慶

周國強話，本月初收到局方回覆信，重申已經提議修例提高非法出租同載客取酬嘅罰則，無正面回應會否嚴懲網上平台，總會覺得好失望，決定申請停擺。至於同警方嘅會面，周形容警方「一嚟已有少少開門見山」，講明近期到10月中都唔會再處理佢哋呢類申請，並引述對方話「有啲國慶慶祝活動都唔批，何况係你哋」，令佢覺得警方暗示最近搞集會示威會影響形象同國慶安排。

600架改10多架都被拒

周國強又話，警方曾提出參與嘅的士數量太多，佢哋於是提出改為10多架，但都被拒絕，佢引述警方解釋𠵱家情况同以前不同，唔會批准影響到交通擠塞嘅活動。周國強向Emily慨嘆，警方提好多問題，「總之就唔想你示威」，總會雖然「都明嘅」，但難免失望，所以為回應會員訴求，今日會改為喺政總交請願信，唔排除過咗「敏感時間」會再申請停擺。