黎智英押千日 英談港新聞自由24國赴會 外交公署促停干預

中國外交部駐港特派員公署發聲明，對美方及部分美英政客評論表達強烈不滿和堅決反對，敦促他們立即停止包庇違法犯罪分子、立即停止插手干預香港事務及破壞特區司法制度。

罕有批黎煽獨顛覆

中方在聲明中，重提黎智英是「反中亂港事件的策劃者和煽動者」、美西方代理人等，亦罕有批評黎「破壞政治體制、散佈分裂言論」及「煽動獨立、顛覆政權」。

翻查資料，港澳辦主任夏寶龍2021年點名黎智英、戴耀廷及黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，須依法嚴懲。中央政法委在國安法立法前，稱黎是暴力衝突「罪魁禍首」，駐港特派員公署昨形容他是「港版顏色革命的罪魁禍首」。

另外，英國駐聯合國日內瓦大使Simon Manley稱《中英聯合聲明》列明新聞自由受法律保障，但這沒有發生。曾派員來港的無國界記者，其國際行動主任Rebecca Vincent則指國安法「針對任何撰寫香港議題的記者」，稱國安法立法後，是香港新聞自由最差的時期。