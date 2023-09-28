安達臣塌天秤添9控罪 控方稱調查未完 延明年訊

辯方投訴「無了期等待」

控方甫開庭表示本案複雜，涉及嚴重工業意外，調查尚未完成，並透露提出9項新傳票控罪，冀押後案件至明年一併提訊。代表受僱地盤的工業經營者郭俊聰的辯方大律師反對，指郭去年底首次提訊，應與其他被告分開審訊，又指郭負責的天秤沒有倒塌，和意外無關。

官：何時真正準備好

控：查完會盡快披露

代表肇事天秤合資格檢驗員潘志財、註冊工程師周漢裕、地盤處所佔用人忠誠公證行的律師稱，前日收到的首份案情撮要沒簡述證人證供，對指控毫無頭緒，被告無法答辯，而且控方調查與被告無關，案件未合併處理，被告不知案件進展，批評控方不能超出傳票提控的時限；另就控方押後申請訟費。

至於地盤處所佔用人新科試驗和受僱於地盤的工業經營者黎浩賢表示，擔心控方有否善用時間調查進度，理解事件複雜，但不是拖延的藉口，做法令被告承受心理壓力。控方稱本案涉及死傷，須完整及詳細調查，郭在倒塌天秤事件有角色，反對訟費申請。

鄧官數次問及控方何時真正準備好審訊及會否分拆案件，控方稱調查完會盡快披露文件。鄧官最終決定押後再訊，下令控方須在提訊前提供更新案情撮要及案件進展的時序表予辯方及法庭；至於辯方提出的不同爭議，則容後在不同程序處理。

【案件編號：KTS 26615/22、1171-1177/23等】