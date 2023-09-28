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港聞

港聞二

4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員

【明報專訊】8人涉於2021年策劃在法院放置炸彈，部分為「光城者」成員，被控《港區國安法》下串謀恐怖活動罪。被指是主腦、案發時17歲男生早前承認恐怖活動罪，與同案承認一項交替控罪的女生一同押後判刑，兩人昨連同尚未答辯的另一男被告於高院提訊。3人將於11月11日判刑，其中未答辯的男被告須於內庭處理事宜，移至另一法庭閉門處理。

另主腦今年始起訴 11月同日訊

司法機構網頁顯示，高院會同日處理張昊揚（現23歲）的求情及判刑，張今年才被起訴及交付高院審理，即屆時共4名被告會同日於高院應訊。

翻查資料，同案被告早前認罪時，案情指張昊揚和何裕泓同為案中主腦，張提供資金和製作炸藥的資訊。

昨晨到庭應訊的被告為何裕泓（現19歲）、光城者成員陳凱量及郭文希（現20歲）。何裕泓早前承認一項國安法下的串謀恐怖活動罪，郭文希則承認作為交替控罪的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪，恐怖活動罪獲存檔法庭；案中唯一獲准保釋的陳凱量則尚未答辯。

光城者前後涉兩國安案

國安法指定法官李運騰提到，不希望次被告郭文希「有任何不是太實際的期望」，以現有資料「入獄監禁是最有可能，亦幾乎是無可避免」，若郭文希認為獲判非監禁式刑罰，便是「不切實際」。陳凱量在散庭後轉到另一法庭閉門處理一些事宜。根據司法機構網頁，3名被告與張昊揚改於11月11日求情及判刑。

組織「光城者」共涉及兩宗國安法案件，首案是7名光城者成員被指擺街站，提倡以武力推翻政權，被控國安法下的串謀煽動顛覆國家政權罪。案中7人全部認罪，分別判處監禁5年至5年3個月，及判入教導所。另一宗案則是包括光城者成員在內的8人涉策劃在法院放炸彈，其中5人早前承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」交替控罪，除了押後判刑的郭文希，其餘4人已分別判囚5年8個月及判入教導所。

【案件編號：HCCC 103、104/22、127/23】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸 串謀恐怖活動 光城者 炸彈襲擊 港區國安法

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