4青年謀法院放炸彈 官：入獄幾難免 未成年男生被指主腦 涉光城者成員

另主腦今年始起訴 11月同日訊

司法機構網頁顯示，高院會同日處理張昊揚（現23歲）的求情及判刑，張今年才被起訴及交付高院審理，即屆時共4名被告會同日於高院應訊。

翻查資料，同案被告早前認罪時，案情指張昊揚和何裕泓同為案中主腦，張提供資金和製作炸藥的資訊。

昨晨到庭應訊的被告為何裕泓（現19歲）、光城者成員陳凱量及郭文希（現20歲）。何裕泓早前承認一項國安法下的串謀恐怖活動罪，郭文希則承認作為交替控罪的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪，恐怖活動罪獲存檔法庭；案中唯一獲准保釋的陳凱量則尚未答辯。

光城者前後涉兩國安案

國安法指定法官李運騰提到，不希望次被告郭文希「有任何不是太實際的期望」，以現有資料「入獄監禁是最有可能，亦幾乎是無可避免」，若郭文希認為獲判非監禁式刑罰，便是「不切實際」。陳凱量在散庭後轉到另一法庭閉門處理一些事宜。根據司法機構網頁，3名被告與張昊揚改於11月11日求情及判刑。

組織「光城者」共涉及兩宗國安法案件，首案是7名光城者成員被指擺街站，提倡以武力推翻政權，被控國安法下的串謀煽動顛覆國家政權罪。案中7人全部認罪，分別判處監禁5年至5年3個月，及判入教導所。另一宗案則是包括光城者成員在內的8人涉策劃在法院放炸彈，其中5人早前承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」交替控罪，除了押後判刑的郭文希，其餘4人已分別判囚5年8個月及判入教導所。

【案件編號：HCCC 103、104/22、127/23】

（港區國安法）