捉違規的士白牌車 5日拘10人 有200元車程收800元 黃金周前打擊濫收車資

警方今年首8個月合共接獲2701宗的士違規投訴，較2019年全年的2298宗上升近18%。警方在本月22至26日採取行動，其間拘捕3名年齡介乎43至69歲的士司機，涉嫌濫收車資；並發出17張傳票，票控的士司機涉嫌拒載、未有正確展示的士司機證等。另外，警方在多個地點設置路障，截查474架車輛，向的士上的乘客查問有否發現違規行為。

旅遊點捉違泊發6000告票

警方亦在港珠澳大橋、灣仔、機場等地方拘捕合共7名白牌車司機，他們年齡介乎31至44歲。警員「放蛇」租用3部私家車前往不同口岸。3名司機分別向警員收取450至650元車資，罪名包括非法載客取酬、駕駛時沒有第三者保險等。

另外，警方行動中發出177張違例行車定額罰款告票，並拖走5部的士往汽車扣留中心檢驗。同時，警方在旅遊巴上落客點加強打擊違例泊車，發出超過6000張罰款告票，並拖走9輛車。

除執法行動外，警方在各區酒店及景點派發宣傳單張，希望提高市民及旅客對交通工具違例的警覺。