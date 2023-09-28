手足口病3日17宗學校爆發 涉42人

學者料續活躍 稱幼園腸病毒個案增

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，天熱會令手足口病個案增加，且小童重返校園增加人與人接觸，料引起手足口病的腸病毒71型將維持活躍；近日兒童感染腸病毒個案增加，主要是5歲以下幼稚園生，暫未見嚴重個案。

兒童接種計劃 倡15價代13價

關日華稱，常見病徵包括發燒和口部潰瘍致進食困難，兒童入院後要吊鹽水，手、腳掌和臀部出現紅色水泡，提醒家長留意子女睡覺時有否肌躍型抽搐，即「睡着時成個人彈起」，情况類似紮醒，但每小時20至30次，有可能是腸病毒入腦引致腦炎。他說多數患者於發病後7至10日會自行痊癒，惟口鼻分泌物、糞便、皮膚水泡及潰瘍具可傳染病毒，患病期間應避免上學。

另外，衛生署疫苗可預防疾病科學委員會前日開會，昨稱經考慮本地流行病學數據及科學證據，建議在兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下以15價疫苗取代13價疫苗，兒童和高風險者接種時間表不變；當政府疫苗接種計劃可提供15價疫苗時，兒童可分別於兩個月及4個月時接種共兩劑15價疫苗，12個月時再接種一劑加強劑。年滿65歲沒高風險情况的長者若未曾接種，應接種一劑23價疫苗；有高風險情况則應接種一劑15價疫苗，一年後再接種一劑23價疫苗。