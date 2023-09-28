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港聞

港聞二

稱帶路踏收成期 何力治：港可發展「公私營平台」

【明報專訊】本月初履新的一帶一路專員何力治昨與傳媒茶敘，他認為一帶一路過去10年集中發展基建、政策溝通，降低赴沿線國家經商門檻，現在開始步入「收成期」，冀本港企業「走出去」，香港亦可利用自身優勢發展「公私營合作」（PPP）平台、推廣內地產品等。何力治提到，除了中東和東南亞市場，近年落戶非洲的香港企業有所增加，主要落戶東非及南非，從事碳市場、農作物、木材及天然資源等產業，將拓展非洲商機。

盼爭央企合作 會率團訪中東

上任近一個月的何力治多次被問到具體工作計劃，他回應稱仍在制訂，會適時交代。他期望香港就一帶一路不同範疇建立合作平台，特別是「公私營合作」平台，又認為香港可協助推廣內地產品，如新疆紅酒、中藥等。他並建議吸引一帶一路國家人才來港升學，鼓勵他們留港發展以至創業。

何力治透露，上周已到北京參與工作會議，未來除了「內訪」，亦會率領商界和專業界別外訪東南亞及中東。他說，特首李家超早前出訪東南亞及中東後，本港商界隨即「乘風」赴當地，落實不少生意。

今年是一帶一路倡議提出10周年，何力治認為有關國家過去10年加強交通聯繫、增加政策溝通，舉例高鐵及公路等基建有助生產和物流業發展。他認為，香港要捕捉全球資金和企業「向東移」趨勢，鼓勵企業「走出去」，同時會爭取與內地央企及國企就其手上的一帶一路項目合作。

指外國制裁令帶路國更想合作

中美角力持續，對於香港參與一帶一路發展是否突破西方制裁的窗口，何力治相信一帶一路是走出單邊主義困境的解決方法，不點名指部分國家單邊制裁和對抗反令一帶一路國家更想合作，香港將更積極參與相關發展。

本身是建築師的何力治說，接任專員後已放下建築師樓「hpa何設計」的家族生意，對於公司於中東及東南亞均有業務，何稱已卸任所有職位，股份亦按政府規定處理，相信不會有利益衝突。

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