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港聞

港聞二

余振強二中允收玫瑰崗師生 有校友盼朝新方案討論 校方多解說

【明報專訊】辦學團體道明會決定逐步停辦玫瑰崗中學，營辦至2025/26學年，初中生需轉校升中四，過渡安排惹批評。道明會前日回覆查詢，提及經「中學過渡委員會」會議討論，宣布新方案，稱港島一間天主教中學同意讓玫瑰崗中學全校學生2024/25學年入讀，師生一同轉校。據了解，該校是余振強紀念第二中學。有份開會的校友徐區懿華稱，當天會議未有具體結果，認為目前仍探索方案，希望不同持份者「可以繼續傾」，而校方亦可做多一步解說更多。

本報昨向余振強紀念第二中學及所屬的天主教香港教區查詢，未獲回覆。余二中位於薄扶林置富徑1號，據中學概覽2022/2023，全校12班，各級兩班。

「如不繼續傾 是否原方案最好？」

道明會建議下學年將玫瑰崗中學全校17班轉至一間天主教中學，稱安排屬自願性質。玫瑰崗中學家長教師會主席包比達前日稱不接受，倡原校讀至畢業。有出席「中學過渡委員會」會議的校友徐區懿華昨稱，在會上得知此建議，認為原方案是在校址只留多3年便完，新方案「多個選擇」，儘管新方案一定非各方最滿意。她稱現時希望可繼續朝新方案內容討論及探索，「如不繼續傾的話，是否原本方案對學生最好？」

徐區懿華亦希望學校可了解家長對新方案的意見，「會否再提供更多資料讓家長安心？」又稱從「中學過渡委員會」第一身聽到方案，希望辦團跟更廣大持份者更深入溝通，讓各方了解方案細節再考慮及決定。她稱，從教育角度看新方案可讓學生換了環境下仍有原校教師陪伴及照顧完成中學，不用各自轉讀不同學校。

教局：中三影響大 同區學校願供學額

被問到局方協調，教育局長蔡若蓮昨稱，知道玫瑰崗中學停辦後，留意到中三生所受影響較急迫，因要面對選科，明年中四升學可能要轉校，故第一時間和同區的學校校長會互通消息，「大家亦很樂意把學校有的學科選擇或學額提供予教育局」。

關注組1500聯署稱反對任何方案

「玫瑰崗學校關注組」昨發信稱，早前發起聯署獲逾1500名校友、教師和家長支持，又說反對目前任何過渡方案的安排，重申許多校友已表明希望保留玫瑰崗。他們稱，若學校確實面臨財政困難，作為校友樂意在公平和透明情况下慷慨解囊。

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