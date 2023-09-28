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港聞

港聞二

熱線支援照顧者 一日接400來電

【明報專訊】社署委託東華三院營辦的24小時照顧者支援專線「182183」前日（26日）起運作，至昨晨接到逾400宗來電。東華三院社會服務科主管婁振陽表示，首日來電較想像中多，九成屬第一層服務，即關於資訊提供或壓力管理問題，又稱在轉介服務方面設績效指標，希望在24小時內成功將個案轉介予接收單位，社工其後會致電單位確認是否收到個案。

九成來電涉壓力問題等

婁振陽昨在港台《千禧年代》表示，專線首日接到370多個來電，較想像中多，而來電當中，九成屬第一層服務、即關於資訊提供或照顧者壓力管理問題，社工會給予有關如何申請基金、經濟援助安排等資訊。他說不少照顧者致電時稱壓力很大，需要他人聆聽和支援，前日成功協助一名家長，轉介一宗有特殊需要的小孩到殘疾人士地區中心。

婁振陽稱如接獲有緊急需要個案，社工會先風險評估，若發現照顧者壓力「爆煲」、精神突然變差、對自己或他人安全造成威脅，外展隊會在1小時內抵達現場為照顧者提供評估或支援。

孫玉菡：社工會留意高危個案

勞福局長孫玉菡昨到訪熱線中心，稱熱線前日至昨早接獲逾400宗來電，專線社工會留意高危個案，例如以老護老、以老護殘、以殘護老、以殘護殘、缺乏社區支援的家庭和隱蔽家庭等。

上周五秀茂坪邨一對智障中年兄弟被揭發在母親入院期間疑乏人照顧餓死，孫玉菡昨被問到醫管局及社署等部門在事件是否各自為政，他說不同部門針對個案有跨部門溝通，社工亦了解過死者家庭狀况，每個部門都很想幫忙，但有時個案「千絲萬縷」，當局永遠希望想辦法加強跨部門協調溝通。

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